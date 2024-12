Manchester United: Horrorzahlen und Abstiegskampf

Zum ersten Mal seit Februar 1979 hat United drei Liga-Heimspiele in Folge verloren. Im Dezember gab es sechs Pleiten in allen Wettbewerben, 18 Gegentore in einem Monat kassierte man zuletzt im März 1964. Den Sturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit hat man mit Platz 14 und nur sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz schwarz auf weiß.

Der Wechsel von Erik ten Hag zu Amorim ist nicht verpufft, er ist förmlich implodiert. Der 39-Jährige hat einen Scherbenhaufen vor sich liegen, der in den gerade einmal anderthalb Monaten seiner Amtszeit nur noch größer geworden ist. Der Status Quo ist ein Alarmsignal, das man rund um das Old Trafford nicht mehr ignorieren sollte.

Der Traditionsklub ist dabei, sich im Konzert der Großen endgültig abzuschaffen.

Erst recht, wenn Fans die eigenen Spieler demontieren. Auch wenn sich die Anhänger schon länger durch die mageren Auftritte ihrer Mannschaft quälen und jedes Recht dazu haben, bedient zu sein. Einen 23-Jährigen als Sündenbock herauszupicken, ist allerdings der falsche Weg. Der gleichzeitig den Verantwortlichen zu denken geben sollte.