Beim 1:0-Sieg zuletzt in der Premier League gegen Manchester City ereilte Sancho ein neuer Karriere-Tiefpunkt.

Jadon Sancho: Bei Sieg über ManCity ein- und wieder ausgewechselt Während die Kollegen von Aston Villa über den sensationellen Erfolg jubeln durfte, musste sich der Ex-BVB-Publikumsliebling damit auseinandersetzen, dass er ein unrühmliches Karriere-Novum erlebte. Sancho wurde in der 29. Minute für den verletzten Emiliano Buendia eingewechselt, aber auch schon in der 74. Minuten von Coach Unai Emery wieder vom Feld geholt.

Wertvollster Fußballer jedes Jahrgangs von 1985 bis 2008 - FC Bayern mit vier Stars vertreten 1 / 25 © IMAGO/Sven Simon Der wertvollste Fußballer jedes Jahrgangs von 1985 bis 2008

Die wertvollsten Spieler der Jahrgänge 1985 bis 2008 kommen zusammen auf einen Marktwert von rund 1,89 Milliarden Euro. Aus ihnen ließe sich zwar ein starker 32-Mann-Kader bilden, doch es mangelt an Verteidigern – und es gibt nur einen Torwart. ran gibt eine kurze Vorstellung aller Akteure (Quelle: transfermarkt.de, Stand: 27. Oktober 2025) © 2025 Getty Images Lennart Karl (geboren am 22.02.2008)

Verein: FC Bayern München

Marktwert: 20 Millionen Euro

Nationalität: Deutsch © Alterphotos Lamine Yamal (geboren am 13.07.2007)

Verein: FC Barcelona

Marktwert: 200 Millionen Euro

Nationalität: Spanisch © PsnewZ Warren Zaire-Emery (geboren am 08.03.2006)

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 50 Millionen Euro

Nationalität: Französisch © Icon Sport Desire Doue (geboren am 03.06.2005)

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 90 Millionen Euro

Nationalität: Französisch © ZUMA Press Wire Joao Neves (geboren am 27.09.2004)

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 90 Millionen Euro

Nationalität: Portugiesisch © Alterphotos Jude Bellingham (geboren am 29.06.2003)

Verein: Real Madrid

Marktwert: 180 Millionen Euro

Nationalität: Englisch © nogueirafoto Pedri (geboren am 25.11.2002)

Verein: FC Barcelona

Marktwert: 140 Millionen Euro

Nationalität: Spanisch © Offside Sports Photography Bukayo Saka (geboren am 05.09.2001)

Verein: FC Arsenal

Marktwert: 140 Millionen Euro

Nationalität: Englisch © Sportimage Erling Haaland (geboren am 21.07.2000)

Verein: Manchester City

Marktwert: 180 Millionen Euro

Nationalität: Norwegisch © Beautiful Sports Alexander Isak (geboren am 21.09.1999)

Verein: FC Liverpool

Marktwert: 140 Millionen Euro

Nationalität: Schwedisch © Alterphotos Kylian Mbappe (geboren am 20.12.1998)

Verein: Real Madrid

Marktwert: 180 Millionen Euro

Nationalität: Französisch © Icon Sport Ousmane Dembele (geboren am 15.05.1997)

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 100 Millionen Euro

Nationalität: Französisch © Ricardo Larreina Amador Raphinha (geboren am 14.12.1996)

Verein: FC Barcelona

Marktwert: 90 Millionen Euro

Nationalität: Brasilianisch © Brauer-Fotoagentur Joshua Kimmich (geboren am 08.02.1995)

Verein: FC Bayern München

Marktwert: 45 Millionen Euro

Nationalität: Deutsch © News Images Bruno Fernandes (geboren am 08.09.1994)

Verein: Manchester United

Marktwert: 45 Millionen Euro

Nationalität: Portugiesisch © Brauer-Fotoagentur Harry Kane (geboren am 28.07.1993)

Verein: FC Bayern München

Marktwert: 75 Millionen Euro

Nationalität: Englisch © News Images Mohamed Salah (geboren am 15.06.1992)

Verein: FC Liverpool

Marktwert: 45 Millionen Euro

Nationalität: Ägyptisch © News Images Virgil van Dijk (geboren am 08.07.1991)

Verein: FC Liverpool

Marktwert: 23 Millionen Euro

Nationalität: Niederländisch © Icon Sport Benjamin Andre (geboren am 03.08.1990)

Verein: LOSC Lille

Marktwert: 5 Millionen Euro

Nationalität: Französisch © Imagn Images Thomas Müller (geboren am 13.09.1989)

Verein: Vancouver Whitecaps FC

Marktwert: 6 Millionen Euro

Nationalität: Deutsch © 2025 Getty Images Robert Lewandoswki (geboren am 21.08.1988)

Verein: FC Barcelona

Marktwert: 10 Millionen Euro

Nationalität: Polnisch © Icon Sportswire Lionel Messi (geboren am 24.06.1987)

Verein: Inter Miami

Marktwert: 18 Millionen Euro

Nationalität: Argentinisch © 2025 Getty Images Manuel Neuer (geboren am 27.03.1986)

Verein: FC Bayern München

Marktwert: 4 Millionen Euro

Nationalität: Deutsch © 2025 Getty Images Cristiano Ronaldo (geboren am 05.02.1985)

Verein: Al-Nassr

Marktwert: 12 Millionen Euro

Nationalität: Portugiesisch