Premier League - Aston Villa: Neuer Karriere-Tiefpunkt für Jadon Sancho
Veröffentlicht: 27.10.2025
20:03 Uhr
Für den früheren Dortmunder Publikumsliebling Jadon Sancho läuft es auch bei Aston Villa nicht wunschgemäß. Nun erlebt der Engländer einen neuen Karriere-Tiefpunkt.
Die ins Stocken geratene Karriere des früheren Dortmund-Stars Jadon Sancho nimmt auch während seiner bisherigen Leihe zu Aston Villa nicht wieder Fahrt auf.
Der 25-jährige Engländer kam beim Traditionsklub aus Birmingham, zu dem er von Stammverein Manchester United im Sommer 2025 ausgeliehen wurde, bislang kaum zum Zug.
Insgesamt stehen für den Flügelflitzer nur zwei Einsätze in der Premier League über insgesamt 53 Minuten zu Buche. Dabei blieb er ebenso ohne Torbeteiligung wie in den Spielen in der Europa League und im EFL Cup.
Das Wichtigste zur Premier League in Kürze
Beim 1:0-Sieg zuletzt in der Premier League gegen Manchester City ereilte Sancho ein neuer Karriere-Tiefpunkt.
Jadon Sancho: Bei Sieg über ManCity ein- und wieder ausgewechselt
Während die Kollegen von Aston Villa über den sensationellen Erfolg jubeln durfte, musste sich der Ex-BVB-Publikumsliebling damit auseinandersetzen, dass er ein unrühmliches Karriere-Novum erlebte.
Sancho wurde in der 29. Minute für den verletzten Emiliano Buendia eingewechselt, aber auch schon in der 74. Minuten von Coach Unai Emery wieder vom Feld geholt.
Bei der Auswechslung im Villa Park von Birmingham offenbarte Sancho dann seinen ganzen Frust. Er würdigte weder den für ihn eingewechselten Evann Guessand eines Blickes noch Coach Emery. Dem spanischen Trainer verweigerte Sancho sogar den eigentlich obligatorischen Handschlag nach seiner Auswechslung.
Dieses Verhalten machte Sancho dann auch in den sozialen Medien zum Ziel von Anfeindungen, unter anderem auch von Fans seines Stammvereins Manchester United.
Bei den "Red Devils" hat Sancho noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Bereits in der Vorsaison hatte ManUtd keine sportliche Verwendung für Sancho, daher war er innerhalb der Premier League an Chelsea ausgeliehen. Auch bei den "Blues" konnte das frühere City-Talent aber kaum überzeugen.