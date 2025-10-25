Der FC Liverpool kassiert gegen Brentford die vierte Liga-Niederlage in Folge und droht den Anschluss zu verlieren. Kevin Schade trifft für Brentford.

Die Krise des englischen Fußballmeisters FC Liverpool in der Premier League spitzt sich zu.

Das Team um den erneut torlosen Nationalspieler Florian Wirtz kassierte durch ein 2:3 (1:2) beim FC Brentford die bereits vierte Liganiederlage in Folge und droht, den Anschluss an die Spitzenränge vorerst zu verlieren.

Wirtz' DFB-Kollege Kevin Schade (45.) sowie Dango Ouattara (5.) und Igor Thiago (60., Foulelfmeter nach Videobeweis) erzielten die Treffer für die Gastgeber.

Für den englischen Meister, der unter der Woche Eintracht Frankfurt in der Champions League noch 5:1 abgefertigt hatte, waren die Anschlusstreffer von Milos Kerkez (45.+3) und des zuletzt glücklosen Mohamed Salah (88.) zu wenig.