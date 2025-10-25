Anzeige
England

Premier League: FC Liverpool verliert auch gegen Brentford und rutscht tiefer in die Krise

Der FC Liverpool kassiert gegen Brentford die vierte Liga-Niederlage in Folge und droht den Anschluss zu verlieren. Kevin Schade trifft für Brentford.

Die Krise des englischen Fußballmeisters FC Liverpool in der Premier League spitzt sich zu.

Das Team um den erneut torlosen Nationalspieler Florian Wirtz kassierte durch ein 2:3 (1:2) beim FC Brentford die bereits vierte Liganiederlage in Folge und droht, den Anschluss an die Spitzenränge vorerst zu verlieren.

Wirtz' DFB-Kollege Kevin Schade (45.) sowie Dango Ouattara (5.) und Igor Thiago (60., Foulelfmeter nach Videobeweis) erzielten die Treffer für die Gastgeber.

Für den englischen Meister, der unter der Woche Eintracht Frankfurt in der Champions League noch 5:1 abgefertigt hatte, waren die Anschlusstreffer von Milos Kerkez (45.+3) und des zuletzt glücklosen Mohamed Salah (88.) zu wenig.

Reds defensiv weiter wackelig

Die Reds präsentierten sich einmal mehr defensiv extrem anfällig. Brentford attackierte Liverpools hohe Linie gezielt mit langen Bällen und schnörkellosem Umschaltspiel. So fiel Schades Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 nach einem mustergültigen Konter. Der 23-Jährige verbuchte sein zweites Saisontor.

Das 1:2 von Kerkez sorgte nur kurzzeitig für Hoffnung auf Seiten der Gäste. Der Vierte Offizielle Tim Robinson, der nach der Halbzeit den verletzten Referee Simon Hooper ersetzte, entschied mit VAR-Unterstützung nach einem Foulspiel von Virgil van Dijk auf der Strafraumkante auf Strafstoß – Igor Thiago blieb eiskalt.

Für Liverpool war Salahs dritter Saisontreffer am Ende zu wenig.

