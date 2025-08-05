Premier League: FC Chelsea entfernt neun Profis auf der Homepage aus dem Kader

Der FC Chelsea streicht gleich neun Spieler auf der offiziellen Homepage aus dem Kader, darunter auch prominente Namen.

Der bekannteste Spieler ist Raheem Sterling. Der Brite wechselte 2022 für 56 Millionen Euro an die Stamford Bridge, spielte in der vergangenen Saison aber für den FC Arsenal. Auch in der kommenden Spielzeit kann ihn Trainer Enzo Maresca wohl nicht gebrauchen.

Nicht mehr aufgeführt wird auch Carney Chukwuemeka. Der 21-Jährige ist nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund bei der Klub-WM zu Chelsea zurückgekehrt, gilt aber nach wie vor als Transfer-Wunschkandidat beim BVB.