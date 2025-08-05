Fußball
Premier League: FC Chelsea entfernt neun Profis auf der Homepage aus dem Kader
- Aktualisiert: 07.08.2025
- 09:51 Uhr
- ran.de
Der FC Chelsea streicht gleich neun Spieler auf der offiziellen Homepage aus dem Kader, darunter auch prominente Namen.
Neuigkeiten vom FC Chelsea. Auf der offiziellen Website der Blues wurden gleich neun Spieler aus dem Kader gestrichen. Und dabei sind durchaus prominente Namen dabei.
Der bekannteste Spieler ist Raheem Sterling. Der Brite wechselte 2022 für 56 Millionen Euro an die Stamford Bridge, spielte in der vergangenen Saison aber für den FC Arsenal. Auch in der kommenden Spielzeit kann ihn Trainer Enzo Maresca wohl nicht gebrauchen.
Nicht mehr aufgeführt wird auch Carney Chukwuemeka. Der 21-Jährige ist nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund bei der Klub-WM zu Chelsea zurückgekehrt, gilt aber nach wie vor als Transfer-Wunschkandidat beim BVB.
Chelsea verleiht massenhaft Spieler
Aus der Kaderliste verschwunden sind zudem Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, David Fofana, Lesley Ugochukwu, Armando Broja und Alfie Gilchrist.
Für alle neun nun nicht mehr gelisteten Spieler gaben die Blues insgesamt mehr als 230 Millionen Euro aus. Schon seit Jahren verfügt der Premier-League-Klub über einen enorm großen Kader, Jahr für Jahr werden unzählige Spieler verliehen.
Aktuell sind noch 31 Spieler laut der offiziellen Seite Teil des Kaders.