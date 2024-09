In der Premier League geht es hoch her. Arsenal nutzt den City-Patzer, Fabian Hürzler muss sich dank eines überragenden Cole Palmers erstmals geschlagen geben.

Ohne Rodri nicht mehr vorne: Titelverteidiger Manchester City hat in der englischen Premier League ohne seinen schwer verletzten Mittelfeldchef die Tabellenführung verloren.

Das Team um den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan kam bei Newcastle United am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, wenige Stunden später zog der FC Liverpool durch ein 2:1 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers dann vorbei. Die Reds liegen nun einen Punkt vor City.

Manchesters spanischer Stratege Rodri, als bester Spieler der EM in Deutschland ausgezeichnet, hatte am vergangenen Wochenende gegen den FC Arsenal eine schwere Knieverletzung erlitten, musste am vorderen Kreuzband und am Meniskus operiert werden - nach seiner Auswechslung kam das Team auch bei den Gunners nur zu einem 2:2. Am Samstag folgte nun das zweite Remis.

Dabei brachte der Ex-Leipziger Josko Gvardiol die Citizens nach Zuspiel von Jack Grealish noch in Führung (35.). Anthony Gordon glich aber per Foulelfmeter aus, nachdem er selbst von City-Torhüter Ederson von den Beinen geholt worden war (58.).

Liverpool nutzte diesen wiederholten Ausrutscher des Meisters, der zuvor mit vier Ligasiegen in die Saison gestartet war.