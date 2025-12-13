Fußball
Zinedine Zidane erhält offenbar mündliche Zusage für neuen Trainerjob
- Veröffentlicht: 13.12.2025
- 17:04 Uhr
- Chris Lugert
Zinedine Zidane ist beinahe seit fünf Jahren ohne Trainerjob. Nun aber hat der frühere Weltfußballer offenbar die Zusage für ein neues Engagement bekommen.
Zinedine Zidane kehrt offenbar bald auf die Trainerbank zurück. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Zidane inzwischen die mündliche Zusage vom französischen Verband erhalten, nach der WM 2026 neuer Nationaltrainer der Equipe Tricolore zu werden.
Das Turnier in Nordamerika wird zur Abschiedsvorstellung von Didier Deschamps, der bereits vor längerer Zeit angekündigt hatte, nach der WM aufhören zu wollen. Für den 57-Jährigen geht dann eine 13-jährige Amtszeit zu Ende, bisheriger Höhepunkt war der WM-Titel 2018 in Russland.
Zidane galt schon lange als logischer Kandidat für den Posten, noch im Oktober bekräftigte der 53-Jährige einmal mehr, dass es sein "Wunsch" sei, "eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden". Dieser dürfte im kommenden Jahr in Erfüllung gehen.
Zidane erneut bei Real Madrid im Gespräch
Allerdings hatte es zuletzt auch Gerüchte gegeben, wonach Zidane ein drittes Mal als Coach bei Real Madrid anheuern könnte. Der aktuelle Trainer Xabi Alonso steht bei den Königlichen unter enormem Druck, nach enttäuschenden Ergebnissen zuletzt wackelt der Stuhl des Erfolgstrainers von Bayer Leverkusen bedenklich.
Zidane hatte mit Real in zwei Amtszeiten große Erfolge gefeiert. Erstmals übernahm er im Januar 2016 als Nachfolger des entlassenen Rafael Benitez und gewann bis 2018 dreimal in Folge die Champions League, ehe der dreimalige Weltfußballer seinen Posten freiwillig räumte.
2019 kehrte er zurück und führte Real zur Meisterschaft, international blieben die Erfolge aber aus. Nach Ende der Saison 2020/21 trat er zum zweiten Mal zurück. Seither ist Zidane ohne Anstellung geblieben.