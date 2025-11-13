Real Madrid führt die Tabelle der spanischen Liga aktuell klar an. Dennoch fremdeln einige Stars der Königlichen offenbar mit Trainer Xabi Alonso.

Sportlich läuft es bei Real Madrid derzeit nahezu perfekt. In der Liga führen die Königlichen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona an, in der Champions League steuert Real trotz der Niederlage beim FC Liverpool zuletzt auf die direkte Achtelfinalteilnahme zu.

Dennoch gibt es innerhalb der Mannschaft offenbar eine spürbare Unzufriedenheit mit der Arbeitsweise von Trainer Xabi Alonso. Laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" sei das Verhältnis zwischen Teilen der Mannschaft und dem Coach belastet. Von "Rissen in der Umkleidekabine" ist die Rede.

Namentlich sollen besonders fünf Spieler mit der Taktik und der Akribie von Alonso unzufrieden sein: Jude Bellingham, Vinicius Jr., Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga und Federico Valverde.