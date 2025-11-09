Anzeige
La Liga

La Liga: Dreierpack Lewandowski - FC Barcelona verkürzt Rückstand auf Real Madrid

  • Aktualisiert: 09.11.2025
  • 18:13 Uhr
  • SID

Barcelona schlägt Celta Vigo in einem spektakulären Spiel, Robert Lewandowski ist der Man of the Match. Da Real Madrid überraschend patzt, verkürzt Barca den Rückstand.

Dank Dreierpacker Robert Lewandowski hat der FC Barcelona den Rückstand auf Rekordmeister Real Madrid in La Liga verkürzt.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick siegte bei Celta Vigo mit 4:2 (3:2) und sprang auf drei Punkte an die Königlichen heran.

Die Madrilenen von Trainer Xabi Alonso waren am Nachmittag nicht über ein 0:0 bei Rayo Vallecano hinausgekommen.

Robert Lewandowski mit drei Toren

Der Pole Lewandowski schoss die Katalanen mit drei Treffern (10./Foulelfmeter, 37., 73.) zum zweiten Ligasieg in Serie, auch Ausnahmekönner Lamine Yamal (45.+4) traf. Sergio Carreira (11.) und Borja Iglesias (43.) hatten in der spektakulären ersten Halbzeit zweimal für die Gastgeber ausgeglichen.

Barcas Frenkie de Jong sah spät (90.+4) die Gelb-Rote Karte. Der Titelverteidiger lauert mit 28 Punkten nun knapp hinter Real (31).

Fünf Tage nach 0:1-Niederlage in der Champions League beim FC Liverpool agierten die Madrilenen bei Rayo Vallecano viel zu einfallslos, Star-Angreifer Kylian Mbappé (13 Ligatreffer) war über weite Strecken abgemeldet. Die beste Chance der Königlichen vergab Innenverteidiger Raúl Asencio (24.), der aus kurzer Distanz am Tor vorbei köpfte.

