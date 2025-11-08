La Liga
FC Barcelona: Hansi Flick fordert vor Spiel bei Celta Vigo mehr Kampfgeist
- Aktualisiert: 08.11.2025
- 14:18 Uhr
- SID
Beim FC Barcelona läuft es aktuell nicht rund. Daher wird Trainer Hansi Flick öffentlich fordernder und hofft auf einen "Neuanfang".
Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona verlangt angesichts der großen Personalprobleme eine bessere Mentalität seiner Spieler.
Bis die vielen verletzten Spieler wieder zur Verfügung stehen, "müssen wir kämpfen", forderte Flick vor dem Gastspiel des FC Barcelona bei Celta Vigo am Sonntag (ab 21 Uhr im Liveticker): "Am Mittwoch haben wir diesen nötigen Kampfgeist vermisst. Hoffentlich sehen wir ihn morgen."
Der spanische Meister war vor drei Tagen in der Champions League nicht über ein enttäuschendes 3:3 beim FC Brügge hinausgekommen. In La Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid nach elf Spielen fünf Punkte.
FC Barcelona: Flick hofft auf "Neuanfang"
"Ich weiß, wir alle wissen es, die Spieler wissen, dass wir viel besser spielen müssen", sagte Flick, der auf einen "Neuanfang" hofft, wenn die verletzten Spieler nach und nach zurückkehren.
"Das ist keine Ausrede, sondern Fakt. Wir haben viele verletzte Spieler. Darunter sind wichtige Spieler, einige unserer Schlüsselspieler", sagte der ehemalige Bundestrainer.