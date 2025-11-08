Beim FC Barcelona läuft es aktuell nicht rund. Daher wird Trainer Hansi Flick öffentlich fordernder und hofft auf einen "Neuanfang".

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona verlangt angesichts der großen Personalprobleme eine bessere Mentalität seiner Spieler.

Bis die vielen verletzten Spieler wieder zur Verfügung stehen, "müssen wir kämpfen", forderte Flick vor dem Gastspiel des FC Barcelona bei Celta Vigo am Sonntag (ab 21 Uhr im Liveticker): "Am Mittwoch haben wir diesen nötigen Kampfgeist vermisst. Hoffentlich sehen wir ihn morgen."

Der spanische Meister war vor drei Tagen in der Champions League nicht über ein enttäuschendes 3:3 beim FC Brügge hinausgekommen. In La Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid nach elf Spielen fünf Punkte.