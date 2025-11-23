Auf der Jahreshauptversammlung von Real Madrid erhebt Präsident Florentino Perez schwere Vorwürfe gegen den FC Barcelona und rechnet mit Spaniens Schiedsrichtern ab. Außerdem wollen sich die Königlichen für Investoren öffnen.

Ganze 78 Minuten lang sprach Florentino Perez während der Jahreshauptversammlung von Real Madrid, der Präsident griff während seiner denkwürdigen Rede am Sonntag den Erzrivalen FC Barcelona und Spaniens Schiedsrichter an.

Denn Perez sieht die Königlichen national benachteiligt. Als Grund dafür nannte er die Affäre um José Maria Enriquez Negreira, dem ehemaligen Vizepräsident des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses.

Negreira soll zwischen 2001 und 2018 mehr als sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FC Barcelona erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell in diesem Fall.

Diese Zahlungen seien "rein zufällig" mit der erfolgreichsten nationalen Phase Barcas zusammengefallen, wetterte Perez. Anschließend zählte er Statistiken auf, um zu belegen, dass Real-Spieler seit dem Jahr 2000 deutlich häufiger Rote Karte gesehen hätten als die Spieler des Erzrivalen.