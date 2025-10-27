Nach dem Wutanfall seines Stürmers Vinicius Júnior kündigt Real-Coach Xabi Alonso ein ernstes Gespräch an.

Xabi Alonso wusste genau, was ihn erwartet. Der Frage nach dem Wutausbruch seines Starangreifers Vinicius Júnior wich der 43-Jährige zwar geschickt aus, und dennoch versicherte er nach seinem ersten Clásico-Erfolg als Trainer: Er werde sehr wohl mit dem Brasilianer, der die Schlagzeilen in Spanien nach dem Prestigesieg von Real Madrid gegen den FC Barcelona (2:1) bestimmte, "darüber reden". Aber: "Ich möchte den Fokus auf das Wesentliche nicht verlieren. Jetzt werden wir es genießen."

Was war passiert? Vinicius war bei seiner Auswechslung (72.) wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt, erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück. Nach dem Abpfiff lieferte er sich dazu ein Scharmützel mit Barcelonas Jungstar Lamine Yamal. "Keiner von Vinicius' Wutanfällen war wie der heutige", schrieb die spanische Zeitung "AS": "Gewaltig ist untertrieben. Beispiellos." "Mundo Deportivo" fragte angesichts des neuerlichen Ärgers: "Vinicius, warum bist du es immer?"