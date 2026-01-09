Das war’s! Der FC Barcelona gewinnt in einem wilden Spiel mit 3:2 gegen Real Madrid die Supercopa! In der Anfangsphase übernahmen die Katalanen die Kontrolle, ohne dabei aber wirklich Gefahr auszustrahlen. Auch die Elf von Xabi Alonso schaffte es nicht, Torchancen zu kreieren. In der 36. Minute nutzte Raphinha dann einen Fehler im Spielaufbau für die Führung. Mit Beginn der Nachspielzeit begann die verrückteste Phase der Begegnung. Erst erzielte Vinícius Junior den Ausgleich, bevor Lewandowski wieder die Führung für die Blaugrana besorgte. Das war aber noch nicht genug, und so erzielte Gonzalo García zwei Minuten später den Ausgleich. Im zweiten Durchgang wurde die Partie dann deutlich intensiver mit vielen Fouls und Unterbrechungen. In der 73. Minute erzielte Raphinha mit seinem zweiten Treffer des heutigen Tages den 3:2-Endstand. Real lief in der Nachspielzeit noch einmal an und hatte in Persona von Álvaro Carreras und Raúl Asencio zwei gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Am Ende behalten die Katalanen aber die Oberhand.

Im Finale der Supercopa kommt es zum Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Und dann ist Halbzeit in Jeddah! Mit einem 2:2-Unentschieden geht es in die Pause. Zu Beginn der Partie übernahmen die Katalanen das Kommando und agierten mit dem Ball deutlich stärker als die Madrilenen. Die Elf von Xabi Alonso kam immer wieder durch Umschaltsituationen zu Halbchancen, konnte Joan García dabei aber nicht in Verlegenheit bringen. Richtige Torchancen waren bis zur Cooling Break Mangelware. Im Anschluss ging es dann hoch her, und Raphinha sorgte für die verdiente Führung der Elf von Hansi Flick. Von Real kam weiterhin zu wenig, sodass man sich auf die Halbzeitführung für die Blaugrana einstellen konnte. Dann wurden drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, die es noch einmal in sich hatten: Erst traf Vinícius Junior zum Ausgleich, kurz darauf stellte Lewandowski die Führung wieder her, und in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Gonzalo García erneut aus. Damit ist für Hochspannung im zweiten Durchgang gesorgt.

Clasico live: So seht ihr Barca vs. Real live im TV & Stream

Das Finale der spanischen Supercopa kommt mit einem absoluten Schmakerl für die Fußball-Welt um die Ecke. In Dschidda kämpfen der FC Barcelona und Real Madrid um den Titel.

Während die Katalanen ihr Halbfinale ohne große Mühen mit 5:0 gegen Athletic Bilbao gewann, hatten es die Königlichen im Stadtderby gegen Atletico Madrid deutlich schwerer. Am Ende gewann das Team von Xabi Alonso mit 2:1 gegen die "Rojiblancos".

Im Final-Clasico könnte sich der Ex-Trainer von Bayer Leverkusen nun also den ersten Titel als Real-Coach sichern.

Feiern könnte er diesen dann allerdings nicht mit den heimischen Fans. Sowohl die beiden Halbfinalsspiele als auch das Finale der Supercopa fanden bzw. finden NICHT in Spanien statt. Austragungsort des Mini-Turniers ist Dschidda (Saudi-Arabien).

Sowohl bei Fans als auch bei Spielern sorgt dieser Umstand bereits seit Jahren für Diskussionen. Bilbao-Star Inaki Williams äußerte sich zuletzt recht deutlich und erklärte: "Für mich ist es scheiße, in Saudi-Arabien zu spielen".

Zudem werden vor allem die Reisestrapazen, die klimatischen Bedingungen sowie das Thema "Sportwashing" von Fans und Experten immer wieder kritisiert. Allerdings lohnt sich die Austragung in der Wüste für den spanischen Verband: Laut RFEF-Präsident Rafael Louzan verdiente man mit der Vergabe nach Saudi-Arabien (seit 2020, Ausnahme 2021 aufgrund der Corona-Pandemie; Anm. d. Red.) mittlerweile mehr als 50 Millionen Euro.