Vinicius Jr. bei Real Madrid: Elber gegen eine Strafe Trotzdem plädiert Bundesliga-Legende Giovane Elber dafür, es noch bei Gesprächen zu belassen. "Das war ein bisschen zu viel, was er da beim Clasico gemacht hat. Aber ich denke nicht, dass sich Real Madrid von Vini trennen wird oder trennen muss", sagte Elber im ran-Interview. Real Madrid: Ex-Weltmeister findet Vinicius Jr. "unerträglich" Auch eine Strafe "wird gar nichts bringen. Schon gar nicht eine Geldstrafe bei den Summen, die die Jungs heutzutage verdienen", sagt Elber. Dass es keine Sanktion geben wird, bestätigte Alonso am Freitag ebenfalls. Stattdessen solle man "Gespräche führen. Jetzt ist der Trainer gefragt. Ich denke, Xabi Alonso hat jetzt ein ganz großes Problem. So nett er ist, so lieb er ist - er muss jetzt klare Worte finden, um Vini Jr. auf den richtigen Weg zu bringen", sagte Elber.

Klare Worte vom Präsidenten? Auch Präsident Florentino Perez könnte sich den streitbaren Superstar vorknöpfen. "Und deutliche Worte finden, um dem Jungen klarzumachen, dass Real Madrid nicht ihm gehört. Es gab schon andere große Spieler, die für so etwas gehen mussten. Er soll jetzt kein Theater mehr machen", stellte Elber klar. Real Madrid: Eskaliert der Zoff um Vinicius Junior?

Real Madrid – Toni Kroos verteidigt Vinicius Jr. nach Ausraster im Clasico gegen den FC Barcelona Warum sich Vini Jr. so benimmt, wie er sich benimmt, und aus den Fehlern vor allem nicht lernt, kann sich Elber auch nicht erklären. "Normalerweise hast du deinen Berater, einen Psychologen oder Freunde. Vielleicht hört er nicht zu, wenn die was sagen. Denn anders kann ich mir das nicht erklären", meint Elber.

Kritik in Brasilien Auch in der Heimat Brasilien rätseln die Fans. "In Brasilien sagen wir: Der ist doch ein Brasilianer. Weil Brasilianer eigentlich zu lieb sind", so Elber. Doch sein Landsmann versuche immer wieder zu provozieren oder lasse sich zu schnell provozieren. Und das brauche er gar nicht, betonte Elber. "Er muss sich die ganz großen Spieler anschauen, die hatten das alle nicht nötig." Wie Elber berichtet, ist die Kritik in der Heimat deshalb groß. Mit den dazugehörigen Fragen: Wieso benimmt er sich so? Warum kann er nicht akzeptieren, wenn er ausgewechselt wird? Oder mit den Folgerungen, Vini sei kein großer Fußballer für Real Madrid oder die brasilianische Nationalmannschaft. Dass Vini Jr. ein großer Fußballer ist, stellt Elber nicht in Zweifel. "Aber ich hoffe seit Monaten, dass er das endlich einstellt, dass er ruhig bleibt, dass er weiß, was er kann."

Auswirkungen in der Kabine? Denn fraglos wird das Verhalten auch Auswirkungen in der Kabine haben. Ein Bericht von "The Athletic" sorgte zuletzt für Aufsehen. Demnach soll die Stimmung trotz des starken Saisonstarts mit nur einer Niederlage in La Liga alles andere als gut sein. Frust soll sich breit gemacht haben. Dabei steht auch Alonso im Mittelpunkt, weil er seit seiner Verpflichtung mit diversen Veränderungen versucht, für mehr Disziplin zu sorgen. Da kommt der "Fall Vini Jr." natürlich komplett ungelegen. Vini Jr. wird zur Belastung! Der Verein muss über ernste Konsequenzen nachdenken "Bei großen Mannschaften wie Real oder dem FC Bayern steht Respekt an erster Stelle", betont Elber. "Dass man sich bei einem Wechsel gegen den Trainer stellt, geht nicht. Das ist extra Feuer für die Presse, für alle anderen. Die Teamkollegen sollten mit ihm ins Gespräch kommen, wenn es möglich ist." Allerdings sei jetzt auch Vini Jr. selbst gefragt. "Als Trainer würde ich sagen: 'Okay Junge, im nächsten Spiel will ich, dass du mir zeigst, dass du 90 Minuten auf dem Platz stehen musst.'" Ansonsten ist für Vinicius Jr. wieder früher Schluss, da wird Alonso definitiv konsequent bleiben.

