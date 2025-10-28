Anzeige

Niederlage hätte höher ausfallen können Im Clasico sah Flick zwar einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit offenem Visier - aber irgendwie auch ohne Grip. Dabei hatte sich seine Mannschaft unter der Woche in der Königsklasse gegen Olympiakos Piräus noch mit 6:1 warmgeschossen. Es sollte die Wende einleiten, war aber offenbar nur ein kurzes Hurra. Denn ehrlich gesagt hätte die Niederlage gegen Real auch höher ausfallen können: Zwei aberkannte Abseitstore, von denen zumindest eines fragwürdig war, und ein verschossener Elfmeter durch Real-Star Kylian Mbappe bewahrten Barca vor Schlimmerem. Dem amtierenden Meister fehlt es derzeit an Offensivwucht und Defensivordnung.

Yamal setzt sich selbst unter Druck Natürlich: Die Verletztenliste ist lang. Vor allem im kreativen Department. Gavi, Dani Olmo, Raphinha und Robert Lewandowski fehlten. Alles Spieler, die den Unterschied machen können. Zur Ausrede taugt es trotzdem nicht. Viel mehr scheinen derzeit die Emotionen ein Problem. Lamine Yamal machte sich im Vorfeld selbst das Leben schwer. Dem Youngster fehlt nach einer hartnäckigen Leistenverletzung derzeit sowieso die Leichtigkeit. Jetzt brachte er auch noch das Publikum gegen sich auf, weil er Real der Unsportlichkeit bezichtigte. "Sie bestehlen uns, sie beschweren sich häufig", hatte er sich öffentlichkeitswirksam beklagt. Eine Aussage, die Wellen schlug - und ihn selbst überforderte. Im Bernabeu wurde der 18-Jährige nicht nur bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Seine eigene Performance ließ zu wünschen übrig. Ein genialer Pass, das war’s. Nach Abpfiff geriet er erneut in den Fokus. Rudelbildung, Wortgefechte, Real-Spieler wie Dani Carvajal konfrontierten ihn direkt mit den Anschuldigungen. Zu allem Übel holt sich Pedri auch noch unnötigerweise die Gelb-Rote Karte ab. Blanke Nerven auf beiden Seiten.