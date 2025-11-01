La Liga
Kantersieg gegen Valencia: Mbappe und Real Madrid stürmen weiter voran
Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat nach dem Triumph im Clásico nicht nachgelassen und dominiert unter dem neuen Trainer Xabi Alonso weiter in La Liga.
Sechs Tage nach dem 2:1 gegen Hansi Flicks FC Barcelona gewann Real Madrid auch gegen den taumelnden Traditionsklub FC Valencia 4:0 (3:0) und vergrößerte nach dem zehnten Sieg im elften Saisonspiel den Vorsprung auf Barca zumindest vorerst auf acht Punkte.
Zwischen den Madrilenen (30 Punkte) und der Flick-Elf (22), die am Sonntag (18.30 Uhr) den FC Elche empfängt, liegt der FC Villarreal (23), der am Samstag 4:0 (1:0) gegen Rayo Vallecano gewann.
Der zweimalige Europapokalsieger Valencia - unter anderem 1980 mit Rainer Bonhof - steckt als Tabellen-18. ganz tief unten drin.
Mbappe mit Goldenem Schuh ausgezeichnet
Kylian Mbappé, am Freitag mit dem Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze der vergangenen Saison ausgezeichnet, entschied das Spiel mit seinen Saisontreffern Nummer 12 (19.) und 13 (31.) frühzeitig.
MLS: Gehälter 2025
Die MLSPA (Major League Soccer Players Association) hat die offiziellen Gehälter der aktuellen Saison veröffentlicht. Wenig überraschend steht Lionel Messi einsam an der Spitze. Der Argentinier verdient dabei sogar mehr als das 14-fache von dem, was Thomas Müller verdient.
Anmerkung: In unserer Auflistung gehen wir auf das durchschnittliche Jahresgehalt inklusive aller Bonus-Zahlungen ein. Dabei gibt es pro Team maximal drei Spieler, die über dem Salary Cap verdienen dürfen.
Zahlreiche ehemalige Bundesliga-Stars in der MLS
Neben Thomas Müller finden sich zahlreiche weitere frühere Bundesliga-Akteure mittlerweile im Spielbetrieb der MLS wieder. Darunter zum Beispiel Müllers Ex-Teamkollege beim FC Bayern, Eric-Maxim Choupo-Moting, der bei den New York Red Bulls aktuell 3.530.667 US-Dollar verdient. Oder der frühere BVB-Keeper Roman Bürki, dem St. Louis City SC 1.707.469 US-Dollar bezahlt. Marco Reus kassiert bei LA Galaxy 1.136.667 US-Dollar.
Platz 80: Thomas Müller (Deutschland, Vancouver Whitecaps)
Jährliches garantiertes Gehalt: 1.436.956 US-Dollar
Der Weltmeister von 2014 ist bei Vancouver zunächst noch nicht als einer der drei "Designated Player" pro Team registriert, weshalb für ihn die normalen Gehaltsstrukturen gelten. Er ist somit an den Salary Cap gebunden. Allerdings hat Müller einen sogenannten TAM-Vertrag (Targeted Allocation Money) unterschrieben, durch den er in der kommenden Spielzeit zu einem Designated Player wird und deutlich über dem Salary Cap verdienen darf.
Platz 10: Hany Mukhtar (Deutschland, Nashville SC)
Jährliches garantiertes Gehalt: 5.311.667 US-Dollar
Platz 9: Jonathan Bamba (Elfenbeinküste, Chicago Fire)
Jährliches garantiertes Gehalt: 5.581.806 US-Dollar
Platz 8: Riqui Puig (Spanien, LA Galaxy)
Jährliches garantiertes Gehalt: 5.779.688 US-Dollar
Platz 7: Jordi Alba (Spanien, Inter Miami)
Jährliches garantiertes Gehalt: 6.000.000 US-Dollar
Platz 6: Emil Forsberg (Schweden, New York Red Bulls)
Jährliches garantiertes Gehalt: 6.035.625 US-Dollar
Platz 5: Hirving Lozano (Mexiko, San Diego FC)
Jährliches garantiertes Gehalt: 7.633.333 US-Dollar
Platz 4: Miguel Almirón (Paraguay, Atlanta United)
Jährliches garantiertes Gehalt: 7.871.000 US-Dollar
Platz 3: Sergio Busquets (Spanien, Inter Miami)
Jährliches garantiertes Gehalt: 8.774.996 US-Dollar
Platz 2: Heung-min Son (Südkorea, LAFC)
Jährliches garantiertes Gehalt: 11.152.852 US-Dollar
Platz 1: Lionel Messi (Argentinien, Inter Miami)
Jährliches garantiertes Gehalt: 20.446.667 US-Dollar
Jude Bellingham, der wie Mbappé auch gegen Barca getroffen hatte, erzielte das 3:0 (44.). Mit seinem ersten La-Liga-Tor sorgte Alvaro Carreras (82.) für den Endstand.
Vinicius Junior, im Clásico sehr wütend nach seiner Auswechslung und danach sehr reumütig, verschoss einen Elfmeter (43.). In der 79. Minute musste der Brasilianer erneut frühzeitig vom Feld - und gab diesmal nicht das bockige Kind.