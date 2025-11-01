Kantersieg gegen Valencia: Mbappe und Real Madrid stürmen weiter voran

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat nach dem Triumph im Clásico nicht nachgelassen und dominiert unter dem neuen Trainer Xabi Alonso weiter in La Liga.

Sechs Tage nach dem 2:1 gegen Hansi Flicks FC Barcelona gewann Real Madrid auch gegen den taumelnden Traditionsklub FC Valencia 4:0 (3:0) und vergrößerte nach dem zehnten Sieg im elften Saisonspiel den Vorsprung auf Barca zumindest vorerst auf acht Punkte.

Zwischen den Madrilenen (30 Punkte) und der Flick-Elf (22), die am Sonntag (18.30 Uhr) den FC Elche empfängt, liegt der FC Villarreal (23), der am Samstag 4:0 (1:0) gegen Rayo Vallecano gewann.

Der zweimalige Europapokalsieger Valencia - unter anderem 1980 mit Rainer Bonhof - steckt als Tabellen-18. ganz tief unten drin.