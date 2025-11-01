Lamine Yamal ist unbestritten einer der besten Offensiv-Fußballer in der aktuellen Fußball-Welt. Allerdings wird er in der laufenden Saison immer wieder von Leistenproblemen ausgebremst. Diese seien laut Medienberichten chronisch. Lamine Yamal hat auch in dieser Saison wieder bewiesen, dass er zur absoluten Weltspitze gehört. Dabei wird er allerdings immer wieder von Leistenproblemen geplagt. FC Barcelona: Hansi Flicks erster Clasico-Dämpfer bei Real Madrid ist ein Warnsignal Der 18-Jährige verpasste aufgrund der Probleme vier Spiele und ist laut Aussagen seines Trainers Hansi Flick bei den Trainingseinheiten des FC Barcelona immer wieder eingeschränkt. Nun berichtet das spanische Medienportal "Sport" davon, dass die Krankheit bei dem jungen Flügelangreifer eventuell chronisch ist. Es schreibt davon, dass es sich nicht um eine normale Verletzung handele, sondern um eine Krankheit mit dem Namen "Pubalgie".

Lamine Yamal: Probleme sind keine normale Muskelverletzung Anders als Muskelverletzungen kann sie nicht einfach als geheilt angesehen werden, da sie immer wieder auftreten kann und eine Veränderung im Schambereich hervorruft. Davon betroffen war laut dem Artikel auch Lionel Messi in seinen jungen Jahren. Das berichtet ein Physiotherapeut, der zwischen 2000 und 2008 beim katalanischen Klub gearbeitet hat. Das Problem muss demnach auch durch eine genaue Belastungssteuerung angegangen werden. Yamals Physiotherapeut spricht davon, dass man "Präventions- und Ausgleichsarbeit leisten" müsse. Auch Hansi Flick scheint die Belastungssteuerung bei seinem jungen Star sehr ernst zu nehmen. Mit den Einsatzzeiten Yamals in der spanischen Nationalmannschaft war er zuletzt nicht zufrieden.

