Anzeige
Fußball

Real Madrid: Vinicius Junior stellt Klub offenbar Ultimatum - droht mit Xabi Alonso die Eskalation?

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 12:32 Uhr
  • Chris Lugert

Das Drama um Vinicius Junior bei Real Madrid erreicht offenbar die nächste Stufe. Jetzt soll er die Verantwortlichen vor eine brisante Wahl gestellt haben.

Vinicius Junior ist spätestens seit seiner nur äußerst widerwillig vollzogenen Auswechslung im Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (2:1) am vergangenen Wochenende das bestimmende Thema rund um die Madrilenen.

Jetzt erreicht der Zoff zwischen dem Brasilianer und Trainer Xabi Alonso aber offenbar eine neue Ebene.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, soll der 25-Jährige die Verantwortlichen von Real nun vor eine brisante Wahl gestellt haben: Entweder er geht oder Alonso! Das Verhältnis zwischen den beiden sei dem Bericht zufolge "irreparabel zerstört".

Sollte Alonso den Verein im kommenden Sommer nicht verlassen, so heißt es, werde Vinicius gehen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Falls ein Transfer im Sommer 2026 scheitern sollte, würde der Brasilianer seinen Kontrakt ein Jahr später auslaufen lassen und den Klub ablösefrei verlassen.

Anzeige
Anzeige

Real Madrid: Vinicius Jr. entschuldigt sich - aber nicht bei Alonso

Im Clasico hatte Vinicius mit einer Schimpftirade auf seine Auswechslung reagiert. Zunächst weigerte er sich, vom Platz zu gehen, schließlich verließ er wutentbrannt das Feld, ließ Alonso stehen und verschwand in der Kabine. Dabei schimpfte er: "Immer ich! Ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe."

Am Mittwoch entschuldigte sich der Offensivspieler öffentlich für sein Verhalten - ließ Alonso dabei aber auffällig außen vor. Zur Sprache kamen nur die Fans, die Teamkollegen, der Verein und der Präsident.

Vinicius spielt seit 2018 für Real und fiel in der Vergangenheit immer wieder mit einem divenhaften Verhalten auf. Sportlich gehört er seit Jahren zu den Leistungsträgern des Klubs.

Anzeige
Mehr News und Videos
Funkstille zwischen Alonso (l.) und Vinicius
News

Elber rätselt über Vini Jr.: "Der ist doch Brasilianer"

  • 01.11.2025
  • 09:54 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Vini-Strafe? Alonso verkündet Entscheidung

  • 31.10.2025
  • 12:27 Uhr
Vinicius Junior haderte mit seiner Auswechslung
News

Vinicius Jr. entschuldigt sich nach Ausraster

  • 29.10.2025
  • 19:37 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Kommentar: Vini Jr. ist bei Real nicht mehr tragbar

  • 29.10.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1045974088
News

Kroos verteidigt Vinicius Jr. nach Clasico-Ausraster

  • 28.10.2025
  • 14:30 Uhr
Real Madrid vs FC Barcelona
News

Flicks erster Clasico-Dämpfer ist ein Warnsignal

  • 28.10.2025
  • 11:17 Uhr
Funkstille zwischen Alonso (l.) und Vinicius
News

Vinicius-Wutanfall: Alonso kündigt Gespräch an

  • 27.10.2025
  • 09:30 Uhr
Xabi Alonso
News

Kommentar: In Madrid hat eine neue Ära begonnen

  • 26.10.2025
  • 21:42 Uhr
Hitziges Duell in Madrid
News

Real gewinnt El Clasico: Hitziges Duell endet in Rangelei

  • 26.10.2025
  • 18:25 Uhr
imago images 1064414257
News

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico im TV, Livestream und Liveticker

  • 26.10.2025
  • 10:28 Uhr