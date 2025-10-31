Fußball
Real Madrid: Vinicius Junior stellt Klub offenbar Ultimatum - droht mit Xabi Alonso die Eskalation?
- Aktualisiert: 01.11.2025
- 12:32 Uhr
- Chris Lugert
Das Drama um Vinicius Junior bei Real Madrid erreicht offenbar die nächste Stufe. Jetzt soll er die Verantwortlichen vor eine brisante Wahl gestellt haben.
Vinicius Junior ist spätestens seit seiner nur äußerst widerwillig vollzogenen Auswechslung im Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (2:1) am vergangenen Wochenende das bestimmende Thema rund um die Madrilenen.
Jetzt erreicht der Zoff zwischen dem Brasilianer und Trainer Xabi Alonso aber offenbar eine neue Ebene.
Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, soll der 25-Jährige die Verantwortlichen von Real nun vor eine brisante Wahl gestellt haben: Entweder er geht oder Alonso! Das Verhältnis zwischen den beiden sei dem Bericht zufolge "irreparabel zerstört".
Sollte Alonso den Verein im kommenden Sommer nicht verlassen, so heißt es, werde Vinicius gehen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Falls ein Transfer im Sommer 2026 scheitern sollte, würde der Brasilianer seinen Kontrakt ein Jahr später auslaufen lassen und den Klub ablösefrei verlassen.
Real Madrid: Vinicius Jr. entschuldigt sich - aber nicht bei Alonso
Im Clasico hatte Vinicius mit einer Schimpftirade auf seine Auswechslung reagiert. Zunächst weigerte er sich, vom Platz zu gehen, schließlich verließ er wutentbrannt das Feld, ließ Alonso stehen und verschwand in der Kabine. Dabei schimpfte er: "Immer ich! Ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe."
Am Mittwoch entschuldigte sich der Offensivspieler öffentlich für sein Verhalten - ließ Alonso dabei aber auffällig außen vor. Zur Sprache kamen nur die Fans, die Teamkollegen, der Verein und der Präsident.
Vinicius spielt seit 2018 für Real und fiel in der Vergangenheit immer wieder mit einem divenhaften Verhalten auf. Sportlich gehört er seit Jahren zu den Leistungsträgern des Klubs.