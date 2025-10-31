Das Drama um Vinicius Junior bei Real Madrid erreicht offenbar die nächste Stufe. Jetzt soll er die Verantwortlichen vor eine brisante Wahl gestellt haben.

Vinicius Junior ist spätestens seit seiner nur äußerst widerwillig vollzogenen Auswechslung im Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (2:1) am vergangenen Wochenende das bestimmende Thema rund um die Madrilenen.

Jetzt erreicht der Zoff zwischen dem Brasilianer und Trainer Xabi Alonso aber offenbar eine neue Ebene.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, soll der 25-Jährige die Verantwortlichen von Real nun vor eine brisante Wahl gestellt haben: Entweder er geht oder Alonso! Das Verhältnis zwischen den beiden sei dem Bericht zufolge "irreparabel zerstört".

Sollte Alonso den Verein im kommenden Sommer nicht verlassen, so heißt es, werde Vinicius gehen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Falls ein Transfer im Sommer 2026 scheitern sollte, würde der Brasilianer seinen Kontrakt ein Jahr später auslaufen lassen und den Klub ablösefrei verlassen.