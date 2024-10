Die Katalanen bleiben in Torlaune. Diesmal knipst Robert Lewandowski, der unter der Woche beim 5:0 gegen Bern mit einem Doppelpack glänzte, gleich dreimal. Der FC Barcelona kann nach neun Spielen 28 geschossene Treffer vorweisen.

Robert Lewandowski zeigt im Herbst seiner Karriere weiterhin Außergewöhnliches für den FC Barcelona und hält die Katalanen beinahe im Alleingang sicher an der Spitze von La Liga. Am Sonntag sorgte der Pole mit einem Hattrick für das 3:0 (3:0) bei Deportivo Alaves, innerhalb von nur 26 Minuten erzielte er drei Treffer (7./22./32.). In elf Pflichtspielen der Saison hat der langjährige Bayern-Stürmer damit bereits zwölf Tore erzielt.

In seiner Zeit bei Barca seit 2022 war es für Lewandowski der dritte Dreierpack. Barcelona wahrte damit den Abstand von drei Punkten auf Real Madrid, der Erzrivale ist Zweiter in Spaniens höchster Liga (die aktuelle LaLiga-Tabelle).