la liga

FC Barcelona: Robert Lewandowski verletzt - Clasico ohne Superstar?

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 15:49 Uhr
  • SID

Robert Lewandowski hat sich im Rahmen der WM-Qualifikation Polens gegen Litauen am Oberschenkel verletzt. Das Problem vom Stürmer des FC Barcelona: In weniger als zwei Wochen steigt das "El Clasico" gegen Real Madrid.

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Topstürmer Robert Lewandowski droht den kommenden "Clasico" bei Real Madrid zu verpassen.

Wie der spanische Meister am Dienstagmittag mitteilte, laboriert Lewandowski an einem Muskelriss im linken hinteren Oberschenkel, den er im WM-Qualifikationsspiel mit Polen in Litauen (2:0) erlitten hat. Die exakte Dauer des Ausfalls sei nach aktuellem Stand nicht absehbar und variiere je nach Schwere der Verletzung.

Der 37-Jährige gesellt sich damit in eine Reihe prominenter Ausfälle der Blaugrana. Unklar ist, ob Cheftrainer Hansi Flick im Spiel bei Dauerrivale Real am 26. Oktober (ab 16.15 Uhr im Liveticker) auf Dani Olmo, Raphinha und Fermín López zählen kann.

Ein Einsatz von Lamine Yamal scheint dagegen realistisch. Der 18-Jährige kehrte nach dreiwöchiger Verletzung am Montag ins Mannschaftstraining zurück.

Robert Lewandowski beim FC Barcelona nur Rotationsspieler

Lewandowski verlor zuletzt seinen Stammplatz an seinen Stürmerkollegen Ferran Torres. Der Pole kommt in der laufenden Saison auf vier Tore in neun Pflichtspielen. Sein Vertrag bei den Katalanen läuft im Sommer 2026 aus.

