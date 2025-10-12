Fußball
FC Barcelona: Robert Lewandowski vor dem Aus? - Vertrag läuft zum Saisonende aus
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 21:18 Uhr
- Julian Erbs
Robert Lewandowski war jahrelang der klare Stammstürmer des FC Barcelona. Berichten zufolge soll der Vertrag des 37-Jährigen jedoch nicht verlängert werden.
Robert Lewandowski wechselte 2022 nach komplizierten Verhandlungen mit dem FC Bayern München zum FC Barcelona. Dort verhalf er den Katalanen als einer der Anführer wieder an die Spitze des Weltfußballs.
In 156 Spielen erzielte er 105 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor. Mit der "Blaugrana" gewann er zweimal die spanische Meisterschaft, holte die Copa del Rey und wurde einmal Torschützenkönig der spanischen Liga.
- DFB-Elf: Julian Nagelsmanns WM-Mission - "Müssen das Spiel gewinnen"
- DFB-Team: Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft Kaderentscheidung für Nordirland-Spiel - Duo fliegt nicht mit
Nun sieht es jedoch so aus, als würde seine Zeit in Barcelona bald enden. Laut Berichten der spanischen Zeitung "Sport" soll sein bis 2026 laufender Vertrag nicht verlängert werden. Auch die Option auf ein weiteres Jahr soll demnach nicht gezogen werden.
Gründe dafür seien sein Alter, ein spürbarer Leistungsabfall und sein zu schwaches Pressingverhalten – ein Aspekt, der im System von Trainer Hansi Flick als unverzichtbar gilt.
FC Barcelona: Wunschnachfolger nicht im Budget
Seit Monaten kursieren Gerüchte über mögliche Nachfolger. Präsident Joan Laporta soll zwar von Stars wie Erling Haaland (Manchester City) oder Julian Alvarez (Atletico Madrid) träumen, doch solche Transfers gelten aufgrund der weiterhin angespannten finanziellen Lage als unrealistisch.
Barcelona schuldet unter anderem dem FC Bayern noch rund 20 Millionen Euro aus der ursprünglich vereinbarten Ablösesumme von 45 Millionen Euro für den Transfer von Lewandowski.
Bundesliga-Transfergerüchte: Inter Mailand hat wohl Interesse an Freiburg-Keeper Noah Atubolu
Noah Atubolu (SC Freiburg)
Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert.
Jurrien Timber (FC Arsenal)
Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam.
Gilberto Mora (Club Tijuana)
Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ...
Gilberto Mora (Club Tijuana)
... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt.
Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen.
Bremer (Juventus Turin)
Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten.
Nicolas Jackson (FC Bayern München)
Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ...
Nicolas Jackson (FC Bayern München)
Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt.
Almugera Kabar (Borussia Dortmund)
Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen.
Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)
Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß?
Min-jae Kim (FC Bayern München)
Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.
Als realistischer Kandidat gilt laut "Sport" Karl Etta Eyong von UD Levante. Der Kameruner verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro – der 21-Jährige wäre eine Investition in die Zukunft.
Lewandowski selbst soll sich in Barcelona weiterhin sehr wohl fühlen. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien kommt für ihn nicht infrage, da auch seine Familie ihren Lebensmittelpunkt in der katalanischen Hauptstadt behalten möchte, heißt es.
Denkbar wäre daher ein Wechsel zu einem anderen europäischen Topklub: Die AC Mailand soll Interesse zeigen. Alternativ könnte Lewandowski seine Karriere auch ganz beenden.
Auch interessant: Jogi Löw: WM-System für das DFB-Team wichtiger als die Kimmich-Position