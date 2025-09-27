Anzeige
La Liga

FC Barcelona: Streit um Verletzungen von Lamine Yamal geht weiter - Nationaltrainer kontert Hansi Flick

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 11:20 Uhr
  • ran.de

Nach der Verletzung von Lamine Yamal bei Spaniens Nationalmannschaft geht der verbale Schlagabtausch zwischen dem Verband und dem FC Barcelona in die nächste Runde. Der Einsatz des spanischen Superstars im "El Clasico" scheint in Gefahr zu sein.

Die Verletzung von Lamine Yamal sorgt erneut für Spannungen zwischen dem FC Barcelona und dem spanischen Fußballverband.

Nach dem Einsatz des 18-jährigen Supertalents in der Nationalmannschaft hat Barca-Trainer Hansi Flick Anfang September deutliche Kritik an den Verantwortlichen geäußert.

"Er ging mit Schmerzen zur Nationalmannschaft und trainierte nicht. Sie gaben ihm Schmerzmittel, damit er spielen konnte. (…) Das ist keine Fürsorge für den Spieler. Das macht mich sehr traurig."

Die Aussagen des Deutschen stießen beim spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente auf Unverständnis: "Ich war einfach erstaunt über diese Aussagen, weil er selbst Nationaltrainer war – ich dachte, er hätte dieses Einfühlungsvermögen", entgegnete de la Fuente. Und weiter: "Gerade weil er Trainer war und weiß, wie Spieler sich verhalten, überrascht mich diese Meinung."

Lamine Yamal fehlt womöglich auch im "El Clasico"

Der 18-jährige Lamine Yamal hatte sich bereits Anfang September bei der spanischen Nationalmannschaft verletzt und fällt seitdem immer wieder aus. Nach seiner Rückkehr feierte er ein furioses Comeback gegen Paris Saint-Germain in der Champions League und bereitete auch nach seiner Einwechslung gegen Real Sociedad direkt ein Tor vor.

Nun folgt jedoch die nächste Hiobsbotschaft: Yamal droht, gegen Real Madrid am 26. Oktober (ab 16:15 Uhr im Liveticker) auszufallen. Seine alte Verletzung ist erneut aufgebrochen. Die Spielergewerkschaft FIFPRO bezeichnet die hohen Einsatzzeiten junger Profis wie Yamal als "alarmierend".

Schon im September hatte Barça-Trainer Hansi Flick die Belastung seines Schützlings kritisiert.

Yamal war trotz Beschwerden zur Nationalmannschaft gereist und stand dort bei den Siegen gegen Bulgarien (3:0) und die Türkei (6:0) jeweils über 70 Minuten auf dem Platz.

"In jedem Spiel lagen sie mit mindestens drei Toren vorne, er spielte 79 und 73 Minuten. Zwischen den Spielen hat er nicht trainiert. Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler", sagte Flick damals mit Blick auf Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente, der die Mannschaft 2024 zum EM-Titel geführt hatte.

Dabei ruderte der deutsche nach seiner Kritik auch leicht zurück, schob den mangelnden Austausch mit de la Fuente auf eine mögliche Sprachbarriere. "Ich habe nie wirklich mit ihm gesprochen. Vielleicht ist mein Spanisch nicht gut, sein Englisch ist nicht gut, das ist also ein Problem", sagte Flick in Richtung de la Fuente.

