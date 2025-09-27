Nach der Verletzung von Lamine Yamal bei Spaniens Nationalmannschaft geht der verbale Schlagabtausch zwischen dem Verband und dem FC Barcelona in die nächste Runde. Der Einsatz des spanischen Superstars im "El Clasico" scheint in Gefahr zu sein.

Die Verletzung von Lamine Yamal sorgt erneut für Spannungen zwischen dem FC Barcelona und dem spanischen Fußballverband.

Nach dem Einsatz des 18-jährigen Supertalents in der Nationalmannschaft hat Barca-Trainer Hansi Flick Anfang September deutliche Kritik an den Verantwortlichen geäußert.

"Er ging mit Schmerzen zur Nationalmannschaft und trainierte nicht. Sie gaben ihm Schmerzmittel, damit er spielen konnte. (…) Das ist keine Fürsorge für den Spieler. Das macht mich sehr traurig."

Die Aussagen des Deutschen stießen beim spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente auf Unverständnis: "Ich war einfach erstaunt über diese Aussagen, weil er selbst Nationaltrainer war – ich dachte, er hätte dieses Einfühlungsvermögen", entgegnete de la Fuente. Und weiter: "Gerade weil er Trainer war und weiß, wie Spieler sich verhalten, überrascht mich diese Meinung."