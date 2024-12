Real Madrid rückt mit dem dritten Sieg in Folge an den FC Barcelona heran. Zum Matchwinner steigt Jude Bellingham auf, der sowohl selbst trifft als auch ein Mbappe-Tor vorbereitet.

Meister Real Madrid nutzt die Schwächephase von Hansi Flicks FC Barcelona in La Liga weiter konsequent. Der Champions-League-Sieger gewann am Sonntag das Stadtderby gegen den FC Getafe souverän mit 2:0 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf den Erzrivalen an der Tabellenspitze auf nur noch einen Punkt (die aktuelle LaLiga-Tabelle).

Jude Bellingham (30./Foulelfmeter) und der zuletzt kritisierte Kylian Mbappe (38.) trafen für die Königlichen. Nationalspieler Antonio Rüdiger holte den Strafstoß zur Führung heraus.

Mbappe zeigte sich von seinem verschossenen Elfmeter unter der Woche beim 0:2 in der Königsklasse beim FC Liverpool und der darauffolgenden Kritik gut erholt. Der Franzose war einer der auffälligsten Madrilenen.

Durch den dritten Sieg nacheinander schob sich Real auf Rang zwei vor. Zudem hat der Rekordmeister wegen der ausgefallenen Partie gegen den FC Valencia ein Spiel weniger absolviert als Spitzenreiter Barcelona, der zuletzt nur einen Punkt aus drei Begegnungen holte. Anfang November hatte Barca noch neun Punkte Vorsprung auf Real gehabt.