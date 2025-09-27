derbi madrileno
La Liga: Real Madrid kassiert erste Saisonniederlage in furiosem Derby gegen Atletico
- Aktualisiert: 27.09.2025
- 18:34 Uhr
- SID
Real Madrid kassiert in einem 7-Tore-Derby gegen Atletico Madrid ihre erste Saisonniederlage. Die Konkurrenz vom FC Barcelona hat nun die Chance auf die Tabellenführung.
Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im äußerst umkämpften und torreichen Derby seine erste Saisonniederlage kassiert.
Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso verlor beim Lokalrivalen Atletico Madrid 2:5 (2:2) – zum ersten Mal im siebten Saisonspiel.
Die Königlichen begannen zurückhaltend, was Atletico in der 14. Minute durch Robin Le Normand die frühe Führung ermöglichte.
Kylian Mbappe glich in der 25. Minute aus, Arda Güler brachte Real kurz darauf (36.) erneut in Front. Doch noch vor der Pause traf Alexander Sörloth zum 2:2 (45.+3).
Atletico Madrid dreht gegen Real in der zweiten Hälfte auf
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel heiß umkämpft. In der 51. Minute verursachte Güler einen Foulelfmeter, den Julian Alvarez verwandelte.
Zwölf Minuten später erzielte Alvarez per Freistoß seinen zweiten Treffer des Spiels und besiegelte damit den Sieg für Atletico. Antoine Griezmann (90.+4) legte in der Nachspielzeit das fünfte Tor nach.
Der FC Barcelona könnte mit einem Sieg gegen Real Sociedad am Sonntag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) an den Königlichen vorbeiziehen, aktuell trennen die beiden Mannschaften zwei Punkte.