Anzeige
derbi madrileno

La Liga: Real Madrid kassiert erste Saisonniederlage in furiosem Derby gegen Atletico

  • Aktualisiert: 27.09.2025
  • 18:34 Uhr
  • SID

Real Madrid kassiert in einem 7-Tore-Derby gegen Atletico Madrid ihre erste Saisonniederlage. Die Konkurrenz vom FC Barcelona hat nun die Chance auf die Tabellenführung.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im äußerst umkämpften und torreichen Derby seine erste Saisonniederlage kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso verlor beim Lokalrivalen Atletico Madrid 2:5 (2:2) – zum ersten Mal im siebten Saisonspiel.

Die Königlichen begannen zurückhaltend, was Atletico in der 14. Minute durch Robin Le Normand die frühe Führung ermöglichte.

Kylian Mbappe glich in der 25. Minute aus, Arda Güler brachte Real kurz darauf (36.) erneut in Front. Doch noch vor der Pause traf Alexander Sörloth zum 2:2 (45.+3).

Anzeige
Anzeige

Atletico Madrid dreht gegen Real in der zweiten Hälfte auf

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel heiß umkämpft. In der 51. Minute verursachte Güler einen Foulelfmeter, den Julian Alvarez verwandelte.

Zwölf Minuten später erzielte Alvarez per Freistoß seinen zweiten Treffer des Spiels und besiegelte damit den Sieg für Atletico. Antoine Griezmann (90.+4) legte in der Nachspielzeit das fünfte Tor nach.

Der FC Barcelona könnte mit einem Sieg gegen Real Sociedad am Sonntag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) an den Königlichen vorbeiziehen, aktuell trennen die beiden Mannschaften zwei Punkte.

Anzeige
Mehr News und Videos
Yamal Flick de la Fuente
News

Barca: Spaniens Nationaltrainer schießt gegen Flick

  • 27.09.2025
  • 12:43 Uhr
Joan Garcia
News

Barca: So plant der Klub nach dem Garcia-Ausfall

  • 27.09.2025
  • 12:22 Uhr
Real Madrid CF Vs RCD Espanyol in Spain - 20 Sep 2025 Vinicius Junior of Real Madrid CF seen in action during the 2025 2026 La Liga EA Sports week 5 football match between Real Madrid CF and RCD Es...
News

Wirbel um Vini Jr: Blitzt Berater im Vertragspoker ab?

  • 25.09.2025
  • 09:53 Uhr
Spanish La Liga EA Sports soccer match Levante vs Real Madrid at Ciutat de Valencia stadium in Valencia, Spain 23 September 2025 Vinicius Jr 900 Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP 900 CordonxP...
News

"Es ist genug": Vini Junior erneut in der Kritik

  • 24.09.2025
  • 23:26 Uhr
ESP: Real Madrid CF - RCD Mallorca. La Liga EA Sports. Date 3 Vinicius Junior of Real Madrid CF and Xabi Alonso head coach of Real Madrid CF during the La Liga EA Sports match between Real Madrid C...
News

Eklat bei Auswechslung: Zoff um Vini droht bei Real zu eskalieren

  • 24.09.2025
  • 10:07 Uhr
Auch das Dach soll später kommen, als geplant
News

Camp Nou steht vor nächstem Problem – Barca immer noch ohne Stadion

  • 23.09.2025
  • 23:06 Uhr
Asencio im Champions-League-Spiel gegen Marseille
News

Real-Profi Asencio muss wegen Sex-Video vor Gericht

  • 18.09.2025
  • 17:58 Uhr
imago images 1064169832
News

Causa ter Stegen: Ex-Barca-Star rät zu drastischem Schritt

  • 17.09.2025
  • 15:19 Uhr
Lewandowski
News

Gala vor Mini-Kulisse: Barca schießt Valencia aus Ausweichstadion

  • 14.09.2025
  • 23:00 Uhr
2235216891
News

Schiri-Zoff: Real zündet neue Eskalationsstufe

  • 14.09.2025
  • 00:41 Uhr