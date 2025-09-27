Real Madrid kassiert in einem 7-Tore-Derby gegen Atletico Madrid ihre erste Saisonniederlage. Die Konkurrenz vom FC Barcelona hat nun die Chance auf die Tabellenführung.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im äußerst umkämpften und torreichen Derby seine erste Saisonniederlage kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso verlor beim Lokalrivalen Atletico Madrid 2:5 (2:2) – zum ersten Mal im siebten Saisonspiel.

Die Königlichen begannen zurückhaltend, was Atletico in der 14. Minute durch Robin Le Normand die frühe Führung ermöglichte.

Kylian Mbappe glich in der 25. Minute aus, Arda Güler brachte Real kurz darauf (36.) erneut in Front. Doch noch vor der Pause traf Alexander Sörloth zum 2:2 (45.+3).