Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona: Steckt eine Berater-Agentur hinter seiner Degradierung?

Weiße Westen: ter Stegen ragt heraus

Der deutsche Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen hat seinen Kasten in La Liga in der Saison 2022/23 bislang schon 13 Mal sauber halten können und ist damit der König der "Weißen Westen" unter den Torhütern in Europas Topligen. ran zeigt, welche Keeper sonst noch mindestens acht Mal in der laufenden Saison in der Liga ohne Gegentor blieben. (Stand: 24. Januar 2023)