Bleibt Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona oder verlässt der Nationaltorhüter die Katalanen trotz langfristigen Vertrages doch noch vorzeitig? ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Die Zukunft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der deutsche Nationaltorhüter steht noch bis zum 30. Juni 2028 bei "Barca" unter Vertrag. Nachdem ihn die Katalanen zunächst loswerden wollten, erholt sich der Keeper aktuell von einer Rücken-OP. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

+++ 21. Oktober, 18.20 Uhr: Marc-Andre ter Stegens Zukunft bei Barcelona bleibt wohl offen +++ Während in den vergangenen Tagen mehrere spanische Medien berichteten, dass ter Stegen trotz seiner schwierigen Situation in Barcelona bleiben wolle, berichtet nun die "Sport Bild", dass seine Entscheidung noch nicht final gefallen sei. Der Torhüter ist weiterhin offen für einen Wintertransfer. Er möchte sich zunächst fit halten und voraussichtlich ab November wieder auf dem Platz stehen. Danach soll offenbar entschieden werden, ob er in Barcelona um seinen Stammplatz kämpft oder einen Wechsel anstrebt. Ohne Stammplatz dürfte sein Status als Nummer 1 im deutschen Tor für die WM 2026 nicht mehr haltbar sein.

+++ 15. Oktober, 14:01 Uhr: Marc-Andre ter Stegen trifft Entscheidung über möglichen Transfer +++ Überraschende Entscheidung von Marc-Andre ter Stegen? Wie die spanische Zeitung "as" berichtet, denkt ter Stegen nicht über einen Wechsel im Winter nach. Der deutsche Torhüter will weiter beim FC Barcelona bleiben und um den Job als Nummer eins zwischen den Pfosten kämpfen. Aktuell arbeitet ter Stegen nach einer Rückenverletzung an seinem Comeback. Allerdings soll auch Barcas Nummer eins, Joan Garcia, nach einem Meniskusriss kurz vor einer Rückkehr stehen. Und auch Vertretung Wojciech Szczesny soll intern noch vor ter Stegen gelistet sein. Ein Verbleib in Barcelona hätte somit auch Auswirkungen auf die WM im kommenden Jahr. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann ist ter Stegen nur "dann die Nummer eins, wenn er spielt". Schwer vorstellbar, dass der intern bei Barcelona in Ungnade gefallene Kapitän trotz seiner zwölfjährigen Vereinsangehörigkeit noch einmal eine realistische Chance erhält. Demnach hätte Barca laut "as" auch kein Problem damit, ter Stegen als Ersatztorhüter zu halten. "Er kann immer noch Geschichte schreiben. Er ist erst 33 Jahre alt, das ist für einen Torhüter noch kein fortgeschrittenes Alter. Es gibt absolut kein Problem", sagte Sportdirektor Deco unlängst der "Mundo Deportivo".

+++ 4. Oktober, 19:58 Uhr: Vier Klubs prüfen wohl möglichen Transfer von ter Stegen +++ Der verletzte DFB-Keeper Marc-Andre ter Stegen soll wohl trotz seines aktuellen Ausfalls Interessenten für einen möglichen Transfer im Januar 2026 auf sich gezogen haben. Laut der Zeitung "Sport" klopften zuletzt vier durchaus prominente Klubs an, um die Situation rund um den 33-Jährigen zu erörtern, dessen sportliche Perspektive beim FC Barcelona noch unklar ist. Demnach erwägen wohl Newcastle United, Manchester United, Tottenham Hotspur und die AS Monaco eine mögliche Verpflichtung des Routiniers. Um sich Spielpraxis für eine WM-Teilnahme 2026 zu holen, soll Barca wohl sogar bereit sein, eine mögliche Leihe mit Kaufoption im Januar zu akzeptieren. Obwohl seine Perspektive nach der Rückkehr infolge einer Rücken-OP unklar ist, soll der Klub die langjährige Nummer 1 allerdings nicht aktiv zu einem Abschied drängen. Ter Stegens Vertrag beim spanischen Meister läuft noch bis zum 30. Juni 2028.