Anzeige
La Liga

Platzverweis für Hansi Flick: Barcelona protestiert, flucht - und siegt spät

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 19:17 Uhr
  • SID

Die Profis des FC Barcelona haben sich dem stillen Protest gegen ihr Ligaspiel in Miami auf bemerkenswerte Weise angeschlossen - sportlich anschließend aber erneut wenig Eindruck hinterlassen.

In letzter Minute kam der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick in La Liga gegen Abstiegskandidat FC Girona noch zu einem 2:1 (1:1)-Sieg, gut eine Woche vor dem Clasico gegen Real Madrid trägt Barca aber weiter einige Probleme mit sich herum.

Flick sah obendrein in der Nachspielzeit Gelb-Rot wegen Meckerns, der ehemalige Bundestrainer ist somit für das Duell gegen den Erzrivalen gesperrt.

Wenige Augenblicke später entschied Ronald Araujo (90.+3) das Spiel doch noch für den großen Favoriten. Pedri (13.) hatte Barca früh in Führung gebracht, dem Ex-Dortmunder Axel Witsel (20.) gelang schon bald der Ausgleich per Fallrückzieher.

Anzeige
Anzeige

Barca-Stars protestieren gegen Miami-Trip

Barcelona steht durch den Sieg mit einem Punkt Vorsprung auf Real an der Tabellenspitze, der Rivale kann am Sonntag (21.00 Uhr) im Spiel beim FC Getafe aber wieder vorbeiziehen. Am Sonntag (26. Oktober) treffen die Topklubs in Madrid aufeinander.

Nach dem Anstoß durch Girona tat sich für 15 Sekunden zunächst nichts auf dem Platz, die Spieler beider Teams standen still. Es war ein Protest gegen die Liga-Bosse. Diese hatten in der Vorwoche mitgeteilt, dass Barcelona sein Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal am 20. Dezember in Miami austragen wird.

Dies hatte weitgehende Ablehnung der Fans und der Klubs hervorgerufen. Schon am Freitagabend hatten die Spieler bei der Begegnung zwischen Real Oviedo und Espanyol Barcelona auf die gleiche Weise protestiert, nun schlossen sich auch die Barcelona-Profis an.

Im Spiel gelang nach der frühen Führung dann wenig, Girona hatte zahlreiche Chancen und hätte einen Sieg durchaus verdient. Immerhin gab Ausnahmetalent Lamine Yamal sein Comeback nach dreiwöchiger Verletzungspause, es sind schließlich komplizierte Wochen für Barcelona: Vor der Länderspielpause hatte es ein heftiges 1:4 beim FC Sevilla gesetzt, zudem fehlen unter anderem Dani Olmo, Raphinha und Robert Lewandowski verletzt.

Anzeige
News und Videos zur La Liga
Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
News

Kuirose Spieler-Proteste in La Liga wegen Barca-Reise

  • 18.10.2025
  • 09:04 Uhr
Florentino Perez
News

Real Madrid vor historischem Einschnitt: Verkaufen die "Königlichen" Klubanteile? - diese Grenze zieht Perez

  • 17.10.2025
  • 14:46 Uhr
imago images 1067463896
News

Mbappe-Mutter deutlich: "Eigentlich kein Leben"

  • 15.10.2025
  • 15:39 Uhr
imago images 1065319133
News

Wechsel-Entscheidung von ter Stegen offenbar gefallen

  • 15.10.2025
  • 14:33 Uhr
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025
News

Real Madrid: Antonio Rüdiger wohl vor dem Aus

  • 15.10.2025
  • 14:19 Uhr
imago images 1060680533
News

Oberschenkel zwickt: Barca bangt vor Clasico um Superstar

  • 14.10.2025
  • 15:49 Uhr
imago images 1067485891
News

FC Barcelona: Steht Robert Lewandowski vor dem Aus?

  • 12.10.2025
  • 21:18 Uhr
imago images 1060328750
News

Hohe Transfer-Schulden belasten Barca - auch Bayern wartet auf Geld

  • 10.10.2025
  • 08:12 Uhr
Spanish LaLiga EA Sports: FC Barcelona, Barca v Villarreal CF in Barcelona, Spain. Barcelona, Spain, 18, May, 2025. Spanish LaLiga EA Sports: FC Barcelona v Villarreal CF. FC Barcelona player (5) I...
News

Kommentar: Ligaspiele im Ausland? Kritik ist scheinheilig

  • 09.10.2025
  • 23:31 Uhr
FC Barcelona, Barca v PARIS SAINT-GERMAIN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. October 1,2025 FC BARCELONA vs PARIS SAINT-GERMAIN October 1,2025 Lamine Yamal (10) of FC Barcelona dur...
News

Umstrittenes Barca-Ligaspiel in Miami fix

  • 08.10.2025
  • 21:22 Uhr