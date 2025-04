Mittlerweile spielt Marc-Andre ter Stegen seit elf Jahren beim FC Barcelona und ist unter Hansi Flick Kapitän. Nun verrät der Nationaltorhüter, dass er zwischendurch kurz vor einem Abgang stand.

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen ist sich im Jahr 2016 mit Pep Guardiola bereits über einen Wechsel zu Manchester City einig gewesen. Das verriet der 32-Jährige, der seit 2014 beim FC Barcelona unter Vertrag steht, im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher". Guardiola sei extra nach Spanien gereist, um ter Stegen von einem Transfer zu überzeugen.

"Wir haben uns hier in Barcelona getroffen. Das war verrückt: Ich musste jemand anderen am Morgen am Flughafen abholen, aber Pep kam auch raus, mit Kappe auf. Ich habe ihn gesehen und wusste nicht, wohin mit mir. Wir haben uns dann am Abend in einer Wohnung von einem Freund getroffen", sagte ter Stegen.