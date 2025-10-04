Die neuen Marktwerte der spanischen Liga sorgen für einige Veränderungen. Vor allem zwei Real-Stars dürften nicht erfreut sein.

Bei Fußballern sind die Marktwerte eine nicht unwichtige Kennzahl. Bei Real Madrid hat sich diesbezüglich einiges getan - und das nicht unbedingt zum Vorteil für jeden Spieler.

Die beiden Brasilianer Vinicius Jr. und Rodrygo haben laut "transfermarkt.de" an Marktwert verloren. Während Rodrygo um zehn Millionen Euro auf 80 Millionen fällt, büßt Vinicius 20 Millionen ein und steht nun bei 150 Millionen. Damit liegt er 50 Millionen hinter dem weiterhin teuersten Spieler der Welt, Lamine Yamal.

Doch nicht alle Madrilenen verlieren an Wert: Arda Güler hat mit seinem neuen Marktwert von 60 Millionen den höchsten Wert eines türkischen Spielers in der Geschichte erreicht. Auch der 18-jährige Argentinier Franco Mastantuono konnte sich auf 50 Millionen Euro steigern.