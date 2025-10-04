La Liga
Marktwert-Update in La Liga: Vinicius Jr. bricht ein – großer Rückstand auf Lamine Yamal
- Veröffentlicht: 04.10.2025
- 15:17 Uhr
- ran.de
Die neuen Marktwerte der spanischen Liga sorgen für einige Veränderungen. Vor allem zwei Real-Stars dürften nicht erfreut sein.
Bei Fußballern sind die Marktwerte eine nicht unwichtige Kennzahl. Bei Real Madrid hat sich diesbezüglich einiges getan - und das nicht unbedingt zum Vorteil für jeden Spieler.
Die beiden Brasilianer Vinicius Jr. und Rodrygo haben laut "transfermarkt.de" an Marktwert verloren. Während Rodrygo um zehn Millionen Euro auf 80 Millionen fällt, büßt Vinicius 20 Millionen ein und steht nun bei 150 Millionen. Damit liegt er 50 Millionen hinter dem weiterhin teuersten Spieler der Welt, Lamine Yamal.
Doch nicht alle Madrilenen verlieren an Wert: Arda Güler hat mit seinem neuen Marktwert von 60 Millionen den höchsten Wert eines türkischen Spielers in der Geschichte erreicht. Auch der 18-jährige Argentinier Franco Mastantuono konnte sich auf 50 Millionen Euro steigern.
Fußball: Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt
Das sind die wertvollsten Mannschaften der Welt
Immer mehr Geld ist im Fußball im Umlauf, die Ablösesummen und Marktwerte der Spieler und der gesamten Kader steigen kontinuierlich. ran präsentiert euch die höchsten Kaderwerte weltweit, inklusive des jeweils wertvollsten Spielers pro Team. Vertreten sind acht englische, drei spanische, zwei italienische, eine französische und eine deutsche Mannschaft. (Stand: 28.09.2025/Quelle: transfermarkt.de)
15. Nottingham Forest
Kadermarktwert: 566 Millionen Euro
Wertvollster Spieler: Murillo, 23 Jahre, Innenverteidigung, 55 Millionen Euro Marktwert (rechts im Bild)
14. Juventus Turin
Kadermarktwert: 582,7 Millionen Euro
Wertvollste Spiele: Lois Openda, 25 Jahre, Sturm, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 1. von rechts);
Bremer, 28 Jahre, Innenverteidigung, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: hintere Reihe, 1. von links);
Kenan Yildiz, 20 Jahre, Linksaußen, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 2. von rechts)
13. Atletico Madrid
Kadermarktwert: 627,8 Millionen Euro
Wertvollster Spieler: Julian Alvarez, 25 Jahre, Sturm, 100 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 19)
12. Newcastle United
Kadermarktwert: 659,05 Millionen Euro
Wertvollster Spieler: Bruno Guimaraes, 27 Jahre, Defensives Mittelfeld, 80 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 39)
11. Inter Mailand
Kadermarktwert: 707,8 Millionen Euro
Wertvollster Spieler: Lautaro Martinez, 28 Jahre, Sturm, 95 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 10)
10. Manchester United
Kadermarktwert: 723,2 Millionen Euro
Wertvollster Spieler: Benjamin Sesko, 22 Jahre, Sturm, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: 2. von rechts)
9. Tottenham Hotspur
Kadermarktwert: 891,1 Millionen Euro
Wertvollster Spieler: Xavi Simons, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte)
8. FC Bayern München
Kadermarktwert: 905,15 Millionen Euro
Wertvollster Spieler: Jamal Musiala, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte)
7. Paris Saint-Germain
Kadermarktwert: 1,07 Milliarden Euro
Wertvollste Spieler: Ousmane Dembele, 28 Jahre, Sturm, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von links);
Khvicha Kvaratskhelia, 24 Jahre, Linksaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7);
Desire Doue, 20 Jahre, Rechtsaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 14)
6. FC Chelsea
Kadermarktwert: 1,08 Milliarden Euro
Wertvollster Spieler: Cole Palmer, 23 Jahre, Offensives Mittelfeld, 120 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von rechts)
5. FC Barcelona
Kadermarktwert: 1,11 Milliarden Euro
Wertvollster Spieler: Lamine Yamal, 18 Jahre, Rechtsaußen, 200 Millionen Euro Marktwert (Bild: 4. von rechts)
4. FC Liverpool
Kadermarktwert: 1,12 Milliarden Euro
Wertvollster Spieler: Florian Wirtz, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte)
3. Manchester City
Kadermarktwert: 1,23 Milliarden Euro
Wertvollster Spieler: Erling Haaland, 25 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 9)
2. FC Arsenal
Kadermarktwert: 1,33 Milliarden Euro
Wertvollster Spieler: Bukayo Saka, 24 Jahre, Rechtsaußen, 150 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7)
1. Real Madrid
Kadermarktwert: 1,4 Milliarden Euro
Wertvollste Spieler: Kylian Mbappe, 26 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: links);
Jude Bellingham, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: rechts)
Ähnlich sieht es bei der Konkurrenz vom FC Barcelona aus. Ferran Torres, der langsam die Nachfolge von Robert Lewandowski antreten möchte, liegt nun bei einem Marktwert von 50 Millionen Euro. Vor einem Jahr betrug der Wert des Spaniers noch etwas mehr als die Hälfte.
Mbappe und Bellingham weiterhin hinter Yamal
An der Spitze der spanischen Liga hat sich hingegen nichts verändert: Yamal thront mit 200 Millionen Euro weiter auf Platz eins, gefolgt von Kylian Mbappe und Jude Bellingham, beide mit einem Marktwert von 180 Millionen Euro.
Wenig überraschend hat der deutsche Keeper Marc-Andre ter Stegen weiter an Wert verloren und liegt mittlerweile nur noch bei acht Millionen Euro.