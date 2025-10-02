Fussball
Real Madrid: Trainer Xabi Alonso unter Druck - schon wieder Zoff mit einem Star?
- Aktualisiert: 03.10.2025
- 20:13 Uhr
- ran.de
Bei Real Madrid herrscht offenbar an mehreren Stellen Unzufriedenheit. Nun sollen Federico Valverde und Trainer Xabi Alonso aneinandergeraten sein.
Xabi Alonso muss in seinen ersten Monaten bei Real Madrid erkennen, dass der Job als Cheftrainer doch ein gutes Stück komplizierter ist als es in Leverkusen der Fall war. Immer wieder muss sich der Spanier mit den Egos der Stars auseinandersetzen.
Nach mehreren Reibereien mit Vinicius Junior und Rodrygo steht nun Federico Valverde im Mittelpunkt. Laut Informationen der "Marca" soll der Mittelfeldmotor gegen den Trainer aufbegehren und eine Protesthaltung an den Tag legen.
Hintergrund der Disharmonie soll sein, dass sich Valverde zuletzt geweigert habe, als Rechtsverteidiger aufzulaufen. Der 27-Jährige selbst leugnet diese Vorwürfe allerdings.
"Das kann man den Trainer fragen. ich habe immer klargestellt, dass ich der Mannschaft für das, was sie braucht zur Verfügung stehe", verdeutlichte dieser dem Bericht zufolge.
Valverde in Almaty 90 Minuten auf der Bank
Und doch könnte etwas mehr hinter der Angelegenheit stecken. Jedenfalls verzichtete der Real-Coach im Champions-League-Spiel in Almaty auf den Achter, indem er diesen 90 Minuten auf der Bank sitzen ließ.
Zwar benötigte er beim 5:0-Sieg die Dienste von Valverde nicht zwingend, jedoch kam die Maßnahme überraschend, da der Akteur zuvor noch bei der Spieltags-PK dabei war. Dies ist normalerweise eher ein Zeichen dafür, dass er auch spielt oder zumindest eingewechselt wird.
Alonso zufolge hatte das Fehlen von Valverde aber "nichts mit seinen Worten zu tun". Der Real-Star sei "immer bereit, wenn er gebraucht wird". Zudem gab er an, dass der Uruguayer auch gespielt hätte, "wenn das Spiel es erfordert hätte".
Valverde fällt beim Aufwärmen negativ auf
Allerdings soll Valverde schon beim Aufwärmen negativ aufgefallen sein. Dem Bericht zufolge stand er als letzter Spieler auf, um sich aufzuwärmen und schaute seinen Kollegen mit hinter dem Rücken verschränkten Händen bei Übungen zu. Alonso kommentierte lediglich, nicht gesehen zu haben, ob sich Valverde warmgemacht habe oder nicht.
Klar ist: Nach der 2:5-Pleite im Derby gegen Atlético am vergangenen Wochenende ist die Stimmung aktuell nicht gerade optimal. Bei der herben Niederlage stand Valverde noch als Mittelfeldspieler auf dem Platz, äußerte sich aber im Nachgang kritisch. "Wir wollen stärker und konzentrierter auftreten. Auch mit dem Trainer hatten wir viele Gespräche", führte er aus.
Er persönlich habe zwar unter dem neuen Trainerstab "sehr gut begonnen", jedoch falle es ihm in den vergangenen Wochen "wesentlich schwerer, sich auf dem Platz wohl zu fühlen".