In Paris noch unangefochtener Schütze, jetzt womöglich nur Zuschauer: Kylian Mbappe wird bei Real Madrid in puncto Elfmeter wohl nur die Nummer zwei.

Carlo Ancelotti hat offenbar die ersten schwierigen Entscheidungen bei Real Madrid vor der neuen Saison getroffen. Star-Neuzugang Kylian Mbappe dürfte diese eher enttäuscht zur Kenntnis genommen haben. Laut der spanischen "Marca" wird der Franzose die Strafstöße künftig Vinicius Jr überlassen müssen.

In der vergangenen Saison verwandelte Letzterer alle seiner drei Versuche. Mbappe trat hingegen noch im PSG-Dress 13-mal an und scheiterte davon in drei Fällen.