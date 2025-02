Nach der scharfen Kritik von Real Madrid in Richtung der spanischen Schiedsrichter schießt Liga-Präsident Tebas zurück.

Die Verantwortlichen von Real Madrid kritisierten in den vergangenen Wochen wiederholt das Schiedsrichterwesen in Spanien. Liga-Präsident Javier Tebas hat davon mehr als nur genug und äußerte nun in einem Interview scharfe Kritik an den Königlichen.

"Real Madrid erzählt eine falsche Geschichte und stellt alles am Fußball in Frage. Das ist eine verbal aggressive und manipulative Story. Ich kenne viele Real-Fans, die Real Madrid, einem heulenden Klub, hier nicht zustimmen. Sie heulen den ganzen Tag herum. Sie heulen jedes Wochenende und wittern immer eine Verschwörung“, empörte er sich bei "The Objective".

Anfang Februar hatten zwei vermeintliche Fehlentscheidungen der Referees bei der 0:1-Pleite gegen Espanyol Barcelona Real dazu veranlasst, in einem öffentlichen Brief heftige Kritik an den Unparteiischen zu äußern.