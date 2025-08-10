Real Madrid: Lukrative Transfer-Option für David Alaba?

Anzeige

Demnach sollen gleich mehrere Klubs aus der finanzstarken Liga in Saudi-Arabien den Real-Star umwerben: Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr und Al-Ahli. Allerdings sollen die Bemühungen bislang nicht sehr konkret sein.

Wie plant Real-Coach Alonso mit Alaba? Ein Grund für die noch abwartende Haltung der Saudis könnte wohl darin liegen, dass noch gar nicht klar ist, wie und ob der neue Real-Coach Xabi Alonso mit Alaba plant. Zuletzt holten die Madrilenen immerhin mit Dean Huijsen einen neuen Innenverteidiger für kolportierte 62,5 Millionen Euro Ablöse und damit einen zusätzlichen Konkurrenten Alaba um Einsätze im Abwehrzentrum des Hauptstadt-Klubs.

Internationale Transfergerüchte: Malick Thiaw wohl unmittelbar vor Wechsel in die Premier League 1 / 16 © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Malick Thiaw (AC Mailand)

Der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben sich die AC Mailand und die "Magpies" auf die Transfermodalitäten geeinigt. Demnach kostet der 24-Jährige 35 Millionen Euro Sockelablöse, weitere fünf Millionen Euro könnten an Boni hinzukommen. Nur noch der Medizincheck steht den Berichten zufolge aus. Rund zehn Prozent der Ablöse fließen an Thiaws Ex-Klub Schalke 04. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" wohl im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der 25-jährige Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag. © IMAGO/Sportimage Alejandro Garnacho (Manchester United)

FC Chelsea bastelt am Kader für die nächste Saison. Nächstes Ziel: Alejandro Garnacho. Der Flügelspieler von Manchester United soll ein Preisschild von rund 80 Millionen Euro haben. Laut "The Atlhletic" sind sich Spieler und Chelsea einig – nun liegt es an United. Mit dem Verkauf könnten die Red Devils einen Großteil der Ablösesumme für Neuzugang Benjamin Sesko wieder einspielen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Der FC Liverpool ist in Shopping-Laune. Und hat dabei laut dem Transferexperten Fabrizio Romano den Pariser Stürmer Bradley Barcola ins Visier genommen. Um die Offensive nach Florian Wirtz und Hugo Ekitike weiter zu verstärken, sind die "Reds" wohl bereit PSG ein konkretes Angebot vorzulegen. Dieses liegt angeblich bei mindestens 100 Millionen Euro. Wie die "L'Equipe" berichtet, soll Barcola kommen, wenn der Deal um Alexander Isak (Newcastle United) platzt. © 2025 Getty Images Darwin Nunez (FC Liverpool)

Die Ära von Darwin Nunez beim FC Liverpool könnte bald enden. Laut "Teamtalk" soll der 26-jährige Uruguayer bereit sein, nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal zu wechseln. Die "Reds" sollen daran interessiert sein, möglichst viel der einst für Nunez gezahlten 85 Millionen Euro vom Saudi-Klub zu erhalten. Mit Hugo Ekitike hat Liverpool schon den Nachfolger für Nunez verpflichtet. Zudem könnte wohl noch Alexander Isak an die Anfield Road wechseln. © IMAGO/NurPhoto Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Bei Paris Saint-Germain und Donnarumma ziehen sich die Vertragsverhandlung und ein Ergebnis ist noch lange nicht in Sicht. PSG steht kurz vor der Verpflichtung ihres neuen Wunschkeeper Lucas Chevalier (LOSC Lille). Die Bewerberliste wächst weiter. Galatasaray Istanbul hält sich hartnäckig unter den Interessenten. Aber auch Vereine aus der Premier League und Real Madrid gesellen sich dazu. Neu dabei: der FC Bayern, der zuletzt immer häufiger mit dem 26-jährigen Italiener in Verbindung gebracht wird. © IMAGO/AFLOSPORT Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im kommenden Jahr aus. Dieser Umstand lockt zahlreiche Vereine an. Laut der "Mundo Deportivo" bemühen sich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien um den Stürmer. Demnach soll ein Teil der Interessenten bereits bei dem Umfeld des Polen vorgefühlt haben. Zuletzt zeigte sich Lewandowski aber gewillt, in Barcelona zu bleiben. Auch der spanische Meister will ihn nicht zwingend abgeben - bei einem Mega-Angebot wäre man aber wohl bereit, Gespräche zu führen. © IMAGO/Sportsphoto Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Die spanische "AS" berichtet von einem möglichen Aus des deutschen Innenverteidigers bei den Königlichen. Der 32-Jährige ist noch bis zum 20. August Rot-gesperrt. Zudem läuft sein Vertrag im nächsten Sommer aus. Wie Neu-Coach Xabi Alonso zu ihm steht, bleibt abzuwarten. Mit Dean Huijsen und Raul Asencio hat der Verein in der Defensive bereits nachgebessert. Eine mögliche Vertragsverlängerung soll wenn überhaupt zum Ende der Saison Thema werden. Es bahnt sich eine Hängepartie an. © IMAGO/NurPhoto Stefan Ortega (Manchester City)

Die Zeit von Stefan Ortega bei Manchester City scheint sich dem Ende zuzuneigen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Premier-League-Klub dem deutschen Torhüter mitgeteilt, dass er den Verein verlassen darf. Kurz davor stellten die Cityzens James Trafford offiziell vor. Der Keeper, der vom FC Burnley kommt, nimmt den Platz von Ortega ein. Für den bedeutet das, dass er sich wohl nach einem neuen Klub umschauen muss. ... © IMAGO/News Images Stefan Ortega (Manchester City)

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Die ersten Vereine sollen sich bereits um den Torhüter bemühen. Laut "Sky" buhlen drei Klubs aus der Premier League um Ortega - auch Fenerbahce Istanbul soll demnach Interesse angemeldet haben. Der türkische Topklub soll sich sogar bereits in konkreten Gesprächen mit dem Champions-League-Sieger befinden. © 2025 Getty Images Alexander Isak (Newcastle United)

Der FC Liverpool rüstet mit den Transfers von Florian Wirtz, Hugo Ekitike oder Jeremie Frimpong ordentlich auf. Auch der ehemalige BVB-Spieler Alexander Isak wird seit Wochen laut Medienberichten umworben. Doch jetzt haben die Engländer einen finanzstarken Konkurrenten erhalten. Laut der "Sun" steigt der Saudi-Klub Al-Hilal in das Werben um den Stürmer ein. Demnach ... © 2025 Getty Images Alexander Isak (Newcastle United)

... bietet der Verein Isak ein Gehalt von unglaublichen 36 Millionen Euro pro Jahr - netto. Damit würde er zum fünftbestbezahlten Spieler der Welt aufsteigen. Direkt hinter Sadio Mane, Karim Benzema, Riyad Mahrez und Cristiano Ronaldo. Dazu bekäme der 25-jährige Schwede einen Privatjet zur Verfügung, sowie eine Villa mit Vollzeitmitarbeitern und Chauffeur. Ein monatliches Taschengeld von 130.000 Euro gibt es obendrauf - für persönliche Ausgaben. Isak selbst soll aber Liverpool priorisieren. Die Ablöse könnte laut "Daily Mail" bei 177 Millionen Euro liegen. © 2025 Getty Images Jules Kounde (FC Barcelona)

Nach dem Abgang von Kyle Walker nach Burnley will Manchester City wohl einen Rechtsverteidiger verpflichten. Coach Pep Guardiola blickt dafür laut "ESPN" und "RMC" zu Ex-Klub FC Barcelona. Im dortigen Team von Hansi Flick soll Jules Kounde von den Citizens als mögliches Transferziel ausgemacht worden sein. Eine offizielle Anfrage gibt es den Berichten nach bislang aber noch nicht. Koundes Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2027. © IMAGO/Pro Sports Images Tino Livramento (Newcastle United)

Manchester City plant wohl bereits den nächsten Mega-Transfer für den Sommer. Einem Bericht von "The Times" zufolge, wollen die Cityzens Tino Livramento verpflichten. Demnach plant der englische Top-Klub ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro. Vor allem Pep Guardiola soll großer Fan von dem U21-Europameister sein. Bei den Magpies entwickelte sich der Rechtsverteidiger zum Stammspieler und Leistungsträger. © 2024 Getty Images Renato Veiga (FC Chelsea)

Der angeblich an Renato Veiga interessierte FC Bayern bekommt laut Fabrizio Romano wohl heftige Konkurrenz. Demnach soll Atletico Madrid nicht nur in den Poker um den Verteidiger vom FC Chelsea eingestiegen sein, sondern sich sogar in der Pole Position befinden. Veiga soll demnach sehr interessiert an einem Wechsel nach Spanien sein, Atletico habe dem Bericht nach schon ... © 2025 Getty Images Renato Veiga (FC Chelsea)

... Kontakt mit dem Management des 21-Jährigen aufgenommen. Der FC Chelsea fordert für Veiga wohl eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro. Zuletzt verliehen die Londoner das Abwehrtalent in die Serie A zu Juventus Turin. Für die "Alte Dame" kam der Portugiese zu 15 Pflichtspiel-Einsätzen.