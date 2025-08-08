Die Vorfreude auf das Testspiel von Real Madrid am 12. August in Innsbruck gegen die WSG Tirol ist mittlerweile erloschen. Stattdessen sorgen enorme Ticketpreise für Fan-Frust.

Am 12. August gastiert Real Madrid für ein Testspiel in Innsbruck. Somit haben erstmals seit dem bis dato letzten Besuch 2021 Fans in Österreich die Chance, die Königlichen live zu sehen, wenn sie nun gegen die WSG Tirol antreten.

Allerdings gestaltet sich das für viele Anhänger schwieriger als gedacht – bzw. deutlich teurer als gedacht. Denn mit den Tickets für die Begegnung im Tivoli-Stadion wird auf Online-Plattformen teils schamlos Handel betrieben.

Wie die "Bild" berichtet, waren die meisten der nur 15.000 Tickets schon nach gut 40 Minuten vergriffen, sodass viele Fans gar keine Chance hatten, über den offiziellen Weg an Karten zu kommen. Diese Tickets wurden ab 65 Euro verkauft.