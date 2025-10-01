Anzeige

ran hat die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

Gregor Kobel Ist lange gar kein Teil des Spiels, weil er weder im Aufbau gebraucht wird, noch Abschlüsse des Gegners parieren muss. Seine erste richtige Aktion ist dann, als er nach etwas mehr als einer Stunde den Ball aus dem Tor holen muss. Pariert in der 89. Minute nochmal gut. ran-Note: 3

Niklas Süle Mitte der zweiten Halbzeit taucht Süle vorn auf und hat zwei stramme Abschlüsse – allerdings ohne Erfolg. Im Spielaufbau ist er manchmal etwas fahrig. Kurz vor der Pause beispielsweise mit einem viel zu kurzen Diagonalball, der beim Gegner hängen bleibt. Defensiv kaum gefordert, schießt dann unglücklich Anton an und verursacht so das 1:2 von Bilbao. Allerdings kein grober Fehler, sondern einfach Pech. Wird nach knapp 70 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3

Waldemar Anton In der zentralen Rolle der Dreierkette gut aufgehoben. Fängt die wenigen Konter, die Bilbao hätte haben können, gut ab – wird von den Basken aber auch ehrlicherweise so gut wie gar nicht gefordert. Hält sich im Spielaufbau zurück und lässt Süle und Bensebaini machen. Beim 1:2 hat er Pech, dass Süle ihn anschießt. ran-Note: 3

Ramy Bensebaini Soll, wie in der 20. Minute, viele Diagonalbälle auf Ryerson spielen und macht das gut. Auch in der Luft mehrfach gut, wird aber defensiv nur selten in Bedrängnis gebracht. Erst nach dem Anschlusstreffer kommt er zwischenzeitlich etwas häufiger in leichte Probleme. ran-Note: 3

Julian Ryerson Bekommt auf dem rechten Flügel in der Anfangsphase sehr viel Platz nach Verlagerungen, kann damit aber nicht wirklich viel anfangen. Macht wie immer viele Meter nach vorn und nach hinten, repariert auch defensiv einige Male. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Fällt zunächst gar nicht auf, hat dann den ersten echten Abschluss seines Teams in der 20. Minute. In der Folge besser im Spiel und mit einigen guten Laufwegen in die Spitze. Lange ist es ein Abend mit wenigen Höhen und Tiefen für den Österreicher. Kurz vor dem Ende schießt er dann Guirassy an und der Ball kullert ins Tor. ran-Note: 3

Jobe Bellingham Wieder kein guter Auftritt des Engländers, der mit dem Ball kaum nennenswerte Ideen hat und defensiv mehrfach überspielt wird. Das Spiel läuft eher an ihm vorbei, als dass er eine große Hilfe wäre. Nach 69 Minuten ist der Arbeitstag beendet. ran-Note: 5

Daniel Svensson In der Anfangsphase einmal etwas wacklig, als er den Ball unglücklich zurückköpft, aber Anton klärt. Erzielt nach knapp 30 Minuten das 1:0 für den BVB. Lässt sich defensiv ein, zwei Mal aus seiner Position ziehen und öffnet so unnötig Räume für den Gegner. In der Schlussphase fängt er sich aber wieder und verteidigt mehrfach gut – in der 78. Minute verhindert er in höchster Not den Ausgleich. Insgesamt eine gute Leistung des Außenverteidigers. ran-Note: 2

Karim Adeyemi Nimmt mit etwas Verzögerung Fahrt auf und krönt eine starke Phase mit einem klugen Assist zum 1:0. Diese Phase hält aber nur wenige Minuten an. In der zweiten Halbzeit baut er nochmal stark ab und wird nach etwas mehr als einer Stunde auch ausgewechselt. ran-Note: 4

Carney Chukwuemeka Beginnt nach rund 15 Minuten damit, mehr Verantwortung zu übernehmen und dribbelt immer wieder an. In der 51. Minute trifft er klug ins kurze Eck, nachdem er sich zuvor Platz im Strafraum verschafft hatte. Arbeitet gegen den Ball viel mit und hat offensiv ein paar gute Impulse. ran-Note: 2

Serhou Guirassy Hat in der 75. Minute seinen ersten Abschluss, der aber zu unpräzise ist. Hängt nicht gänzlich in der Luft, aber schafft es trotzdem nicht, den Einfluss aufs Spiel zu nehmen, den man sich in Dortmund von ihm erwartet. Verliert einige Bälle und ist auch nicht aktiv genug, um Gegenspieler zu binden. Kurz vor dem Ende wird er zu seinem Glück gezwungen als Sabitzer ihn anschießt. ran-Note: 3

