Champions League Highlights vom 2. Spieltag am Mittwoch ab 23 Uhr live auf Joyn
BVB schlägt Athletic Bilbao: Die Noten und Einzelkritiken der Profis von Borussia Dortmund
- Aktualisiert: 01.10.2025
- 23:46 Uhr
- Justin Kraft
Borussia Dortmund schlägt Athletic Bilbao in einem zähen Spiel mit 4:1. Die Noten und Einzelkritiken der Profis des BVB.
Von Justin Kraft
Borussia Dortmund bleibt in der Champions League ungeschlagen. Gegen Athletic Bilbao erkämpfen sich die Schwarzgelben ein verdientes 4:1.
- Champions League: Die Highlights vom 2. Spieltag am Mittwoch ab 23 Uhr live auf Joyn
- FC Bayern: Sieg in Zypern zeigt Lernkurve von Kompany
Nach einer guten ersten Halbzeit machte es der BVB im zweiten Durchgang nochmal unnötig spannend. Eine eher zufällige Co-Produktion brachte dann aber den Sieg. Für Niko Kovac ist es der achte Sieg im elften Vorrundenspiel als Trainer in der Königsklasse. Hinzu kommen drei Unentschieden.
Dortmund holt sich damit weiteres Selbstvertrauen vor dem Bundesliga-Duell mit RB Leipzig.
Das Wichtigste in Kürze
ran hat die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.
Gregor Kobel
Ist lange gar kein Teil des Spiels, weil er weder im Aufbau gebraucht wird, noch Abschlüsse des Gegners parieren muss. Seine erste richtige Aktion ist dann, als er nach etwas mehr als einer Stunde den Ball aus dem Tor holen muss. Pariert in der 89. Minute nochmal gut. ran-Note: 3
Externer Inhalt
Niklas Süle
Mitte der zweiten Halbzeit taucht Süle vorn auf und hat zwei stramme Abschlüsse – allerdings ohne Erfolg. Im Spielaufbau ist er manchmal etwas fahrig. Kurz vor der Pause beispielsweise mit einem viel zu kurzen Diagonalball, der beim Gegner hängen bleibt. Defensiv kaum gefordert, schießt dann unglücklich Anton an und verursacht so das 1:2 von Bilbao. Allerdings kein grober Fehler, sondern einfach Pech. Wird nach knapp 70 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3
Waldemar Anton
In der zentralen Rolle der Dreierkette gut aufgehoben. Fängt die wenigen Konter, die Bilbao hätte haben können, gut ab – wird von den Basken aber auch ehrlicherweise so gut wie gar nicht gefordert. Hält sich im Spielaufbau zurück und lässt Süle und Bensebaini machen. Beim 1:2 hat er Pech, dass Süle ihn anschießt. ran-Note: 3
Ramy Bensebaini
Soll, wie in der 20. Minute, viele Diagonalbälle auf Ryerson spielen und macht das gut. Auch in der Luft mehrfach gut, wird aber defensiv nur selten in Bedrängnis gebracht. Erst nach dem Anschlusstreffer kommt er zwischenzeitlich etwas häufiger in leichte Probleme. ran-Note: 3
Julian Ryerson
Bekommt auf dem rechten Flügel in der Anfangsphase sehr viel Platz nach Verlagerungen, kann damit aber nicht wirklich viel anfangen. Macht wie immer viele Meter nach vorn und nach hinten, repariert auch defensiv einige Male. ran-Note: 3
VIDEO: Kimmich wundert sich über "verrückte Ergebnisse" der Eintracht
Marcel Sabitzer
Fällt zunächst gar nicht auf, hat dann den ersten echten Abschluss seines Teams in der 20. Minute. In der Folge besser im Spiel und mit einigen guten Laufwegen in die Spitze. Lange ist es ein Abend mit wenigen Höhen und Tiefen für den Österreicher. Kurz vor dem Ende schießt er dann Guirassy an und der Ball kullert ins Tor. ran-Note: 3
Jobe Bellingham
Wieder kein guter Auftritt des Engländers, der mit dem Ball kaum nennenswerte Ideen hat und defensiv mehrfach überspielt wird. Das Spiel läuft eher an ihm vorbei, als dass er eine große Hilfe wäre. Nach 69 Minuten ist der Arbeitstag beendet. ran-Note: 5
Daniel Svensson
In der Anfangsphase einmal etwas wacklig, als er den Ball unglücklich zurückköpft, aber Anton klärt. Erzielt nach knapp 30 Minuten das 1:0 für den BVB. Lässt sich defensiv ein, zwei Mal aus seiner Position ziehen und öffnet so unnötig Räume für den Gegner. In der Schlussphase fängt er sich aber wieder und verteidigt mehrfach gut – in der 78. Minute verhindert er in höchster Not den Ausgleich. Insgesamt eine gute Leistung des Außenverteidigers. ran-Note: 2
Karim Adeyemi
Nimmt mit etwas Verzögerung Fahrt auf und krönt eine starke Phase mit einem klugen Assist zum 1:0. Diese Phase hält aber nur wenige Minuten an. In der zweiten Halbzeit baut er nochmal stark ab und wird nach etwas mehr als einer Stunde auch ausgewechselt. ran-Note: 4
Carney Chukwuemeka
Beginnt nach rund 15 Minuten damit, mehr Verantwortung zu übernehmen und dribbelt immer wieder an. In der 51. Minute trifft er klug ins kurze Eck, nachdem er sich zuvor Platz im Strafraum verschafft hatte. Arbeitet gegen den Ball viel mit und hat offensiv ein paar gute Impulse. ran-Note: 2
Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben
Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)
Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022
Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021
Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017
Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018
Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011
Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023
Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019
Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020
Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015
Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019
Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016
Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012
Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022
Serhou Guirassy
Hat in der 75. Minute seinen ersten Abschluss, der aber zu unpräzise ist. Hängt nicht gänzlich in der Luft, aber schafft es trotzdem nicht, den Einfluss aufs Spiel zu nehmen, den man sich in Dortmund von ihm erwartet. Verliert einige Bälle und ist auch nicht aktiv genug, um Gegenspieler zu binden. Kurz vor dem Ende wird er zu seinem Glück gezwungen als Sabitzer ihn anschießt. ran-Note: 3
Einwechselspieler des BVB
Julian Brandt (ab der 63. Minute für Chukwuemeka): Bringt dem BVB-Spiel nicht die erhoffte Ruhe und läuft mehr hinterher, als dass er selbst gestaltet. Hat in der 81. Minute die Riesenchance zur Vorentscheidung, lässt sie aber liegen. Kurz vor dem Abpfiff macht er es besser und trifft zum 4:1. Trotzdem keine gute Leistung. ran-Note: 3
Maximilian Beier (ab der 63. Minute für Adeyemi): Sehr starker Ballgewinn in der 75. Minute, der zu einer guten Chance von Guirassy führt. Verteidigt generell ungemein viel mit und hilft Svensson dabei, die linke Seite dicht zu machen. Bereitet kurz vor Schluss das Tor von Brandt vor. ran-Note: 2
Nico Schlotterbeck (ab der 69. Minute für Süle): Wirkt etwas hektisch und will im Spielaufbau manchmal zu viel. Gegen Ende der Partie dann etwas souveräner. ran-Note: 3
Felix Nmecha (ab der 69. Minute für Bellingham): Wird eingewechselt und fällt dann gar nicht auf. Keine Bewerbung für weitere Einsätze. ran-Note: 4
Fabio Silva (ab der 87. Minute für Guirassy): Ohne Bewertung.