Ancelotti: Alonso stehen "alle Türen offen"

Real Madrid wie auch sein Ex-Klub AC Mailand seien "Mannschaften, die ich mehr als andere in meinem Herzen trage. Die Flitterwochen sind nicht vorbei, sie gehen weiter, für immer", sagte Ancelotti in einem emotionalen Statement.

Alonso hatte am Freitag seinen Abschied aus Leverkusen zum Saisonende verkündet. Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" wird der 43-Jährige zu den Königlichen wechseln und dort als Nachfolger von Ancelotti einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Über seine Zukunft hatte Alonso noch keine Angaben gemacht. "Darüber rede ich nicht", sagte er.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat seinen möglichen Nachfolger Xabi Alonso in den höchsten Tönen gelobt. "Ihm stehen alle Türen offen, denn er hat gezeigt, dass er einer der besten Trainer der Welt ist", sagte der italienische Coach am Samstag.

Ancelotti lässt Zukunft offen

Ob seine Zeit bei den Königlichen enden werde? "Ich weiß es nicht. Aber die Flitterwochen werden weitergehen, bis zum letzten Tag meines Lebens."

Ancelotti wird mit Brasiliens Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nach der Finalniederlage gegen den FC Barcelona in der Copa del Rey und dem Aus in der Champions League bleibt die Meisterschaft die letzte Titelchance der Madrilenen.

Der Rückstand auf Barca an der Tabellenspitze beträgt vier Punkte, am Sonntag kommt es im Clásico zum direkten Duell der Erzrivalen.