Real Madrid - Zwei Ausfälle! David Alaba und Kylian Mbappe fehlen

Verletzungssorgen bei Real Madrid: Nach Antonio Rüdiger haben sich auch Ex-Bayern-Profi David Alaba und Stürmerstar Kylian Mbappe verletzt.

Innenverteidiger Alaba fehlt laut Reals Mitteilung am Dienstag etwa zwei bis drei Wochen, der Franzose Mbappe fällt aufgrund der Folgen einer rüden Grätsche für das Viertelfinale im spanischen Pokal gegen CD Leganes am Mittwochabend (21 Uhr/im Liveticker) aus.

"Mbappe hat heute mit dem Training begonnen, gestern haben wir ihm einen zusätzlichen Tag zur Erholung gegeben", sagte Ancelotti: "Er hat eine Wadenprellung, er hat normal trainiert, aber morgen wird er für das Spiel nicht zur Verfügung stehen."

Der 26-Jährige wurde bei der jüngsten 0:1-Niederlage bei Espanyol Barcelona wüst von Carlos Romero gefoult. Der spätere Siegtorschütze sah lediglich die Gelbe Karte, der VAR schritt nicht ein. "Wir wollen eine Erklärung darüber, was passiert ist und warum nichts getan wurde, um sich um das Wohlergehen des Spielers zu kümmern", sagte Trainer Carlo Ancelotti.

Real Madrid veröffentliche am Montagabend einen Brief an den spanischen Fußballverband RFEF. Es benötige eine "vollständige" Reform. Gleichzeitig erhob der Weltklub heftige Anschuldigungen. Das Schiedsrichterwesen habe sich als "von innen heraus korrupt erwiesen".