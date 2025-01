399 Tage dauerte es, bis Alaba nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie Mitte Dezember 2023 im Ligaspiel gegen den FC Villarreal wieder auflaufen konnte.Beim 4:1 (3:1) der Königlichen gegen UD Las Palmas wurde der frühere Bayern-Star in der 76. Minute für Nationalspieler Antonio Rüdiger eingewechselt. Die Zuschauer im Santiago Bernabeu erhoben sich von ihren Sitzen und klatschten lauten Beifall.

Kylian Mbappé hat in höchsten Tönen von David Alaba nach dessen Comeback für Real Madrid geschwärmt. "Ich kannte ihn als Gegner, es war sehr schwierig, gegen ihn zu spielen", sagte der französische Superstar über den Österreicher: "Wir freuen uns sehr für ihn, er ist ein unglaublicher Kerl und er hat Qualität, er wird ein wichtiger Spieler für uns sein."

David Alaba hat nach exakt 399 Tagen sein Comeback für Real Madrid gefeiert. Beim souveränen 4:1-Sieg des Tabellenführers war es für den Österreicher in der 76. Minute so weit.

Das Wichtigste in Kürze

"Ich habe mich auf diesen Moment gefreut", sagte Alaba, der bei seinem Genesungsprozess immer wieder Rückschläge verkraften musste. "Ohne die Ärzte, ohne die Physiotherapeuten ist es sehr schwer", sagte der 32-Jährige weiter: "Sie haben mir sehr geholfen. Ich bin sehr dankbar für alles." Es sei ein "ganz besonderes Tag" gewesen.

Bereits vor dem umjubelten Comeback Alabas war die Partie entschieden. Mbappé traf doppelt für Real, das dadurch die Tabellenführung in La Liga übernahm. Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) geht es für die Madrilenen in der Champions League weiter, dann ist RB Salzburg zu Gast.