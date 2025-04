Regionalliga-Chaos: "Verbandsrechtlich ist das kaum noch nachvollziehbar"

ran: Herr Müller, der KFC Uerdingen ist aus dem Spielbetrieb ausgestiegen, klagt aber per einstweiliger Verfügung für eine Rückkehr. Daneben will man in der Oberliga neu anfangen. Ist das nun das i-Tüpfelchen auf eine ohnehin chaotische Regionalliga-Saison?

Niklas Müller: Man muss sich die grundsätzliche Frage stellen: Wie geht man mit einem Verein um, der mitten in der Saison den Spielbetrieb einstellt? Aus meiner Sicht müssten in solchen Fällen klare Sanktionen greifen – etwa, dass der Verein nicht einfach eine Liga tiefer weitermachen darf, sondern ganz unten neu anfangen muss. Nur so entsteht ein Anreiz, die Saison sportlich zu Ende zu bringen, auch wenn es auf einen Abstieg hinausläuft. Wenn man sich jetzt Türkspor Dortmund anschaut – die waren zur Winterpause sportlich abgestiegen, haben dann einfach abgebrochen, um Geld zu sparen und in der nächsten Saison frisch in der unteren Liga anzugreifen. Genau das halte ich für problematisch. Insofern: Ja, das ist das i-Tüpfelchen auf eine ohnehin chaotische Regionalliga-Saison.

ran: Blicken Sie bei der Lage überhaupt noch durch?

Müller: Verbandsrechtlich ist das kaum noch nachvollziehbar. Früher konnte man mit Blick auf die Spielwertung noch einigermaßen nachvollziehen, was wann wie passiert. Heute ist das extrem komplex. Zum Beispiel: Wenn ein Team wie Düren sich jetzt zurückgezogen hätte – wir haben gegen sie vier Punkte geholt –, hätten wir unter Umständen sogar profitiert. Ab einem bestimmten Zeitpunkt der Saison aber greift die Regel, dass die kommenden Spiele eines zurückgezogenen Teams als Siege für die Gegner gewertet werden, während die bereits absolvierten Partien im Tabellenstand erhalten bleiben. Das führt zu einer ständigen Verschiebung in der Tabelle. Wenn ich aktuell auf die Tabelle schaue, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, was schon berücksichtigt ist und was nicht. Man muss sich mittlerweile genau überlegen, welcher Quelle man überhaupt noch vertraut.