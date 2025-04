KFC Uerdingen, Düren und Co.: Die Regionalliga West muss reformiert werden - ein Kommentar

SV Waldhof Mannheim

Beim SV Waldhof Mannheim gab es, was die Bundesliga angeht, nie ein Rauf und Runter. Der Verein stieg 1983 in die Bundesliga auf und 1990 wieder ab. Sieben Jahre, 238 Spiele, 71 Siege und damit Rang 30 der ewigen Tabelle. Danach dümpelten die Badener eine Zeit lang in Liga zwei und drei rum, ehe es wegen Lizenzproblemen bis in die vierte Liga und für ein Jahr sogar in Liga fünf ging.