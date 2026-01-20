DFB-Star verpasste Beerdigung seiner Oma und verletzt sich stattdessen

Verletzung statt Beerdigung
Robin Gosens spricht in seinem Podcast über eine sehr unschöne Erfahrung beim AC Florenz. Der Nationalspieler hatte sich im vergangenen Spiel verletzt. Grund dafür sei ein Verbot des Trainers gewesen.
Robin Gosens spricht in seinem Podcast "Wie geht's?" sehr offen über seine Karriere, aber auch private Themen. Ende Oktober haben sich diese beiden Sachen vermischt und einen bösen Ausgang gefunden.
In der aktuellsten Folge mit Weltmeister Per Mertesacker berichtet der DFB-Star davon, dass er am 29. Oktober für die Fiorentina gegen Inter Mailand auf dem Platz stand, obwohl er angefragt hatte, für die Beerdigung seiner Oma freigestellt zu werden.
"Der Trainer hat mir aber nicht freigegeben", sagte er ganz klar. Es blieb ihm nur übrig, sich per Facetime dazuschalten zu lassen. Seine Erklärung dafür, warum es von Vereinsseite nicht möglich war: "Als Führungsspieler wird man immer mitverantwortlich gemacht für die Misere."
Verletzung statt Beerdigung: Robin Gosens weiß warum
Gosens stand mit seinem Team zu dem Zeitpunkt auf dem letzten Tabellenplatz der Serie A und auf jedem Spiel war enorm viel Druck. Der Verlust seiner Großmutter setzt dem 31-Jährigen zusätzlich zu.
Den Moment des Spiels beschreibt er wie folgt: "Dann gehst du um 20.45 Uhr auf den Platz, bist mental komplett voll. Und was passiert? Nach 70 Minuten knallt es und ich hatte einen ordentlichen Muskelfaserriss." Das sei für ihn miteinander verknüpft gewesen.
Gosens beschreibt weiter, dass er einen freien Kopf haben muss, um Leistung zu bringen. An diesem Tag war das aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich. Die Folge: Eine Verletzung und lange Ausfallzeit.
Mertesacker zeigt wenig Verständnis
Gesprächspartner Mertesacker zeigte sich wenig verständnisvoll für die Entscheidung vom Trainer: "Was bringt das jetzt, auch von den Verantwortlichen zu sagen, dass du nicht darfst? Da muss die Menschlichkeit doch vorgehen."
Auch er teilt Gosens Meinung über den Zusammenhang der Verletzung mit dem Negativereignis: "Die Konsequenz ist ja die: Du hast einen Muskelfaserriss und fehlst einen Monat."
Gosens war noch länger raus. Erst Ende Dezember konnte er seine Rückkehr feiern. Insgesamt absolvierte der Linksverteidiger diese Saison 14 Partien, in denen ihm zwei Tore gelangen.