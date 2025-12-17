- Anzeige -
Transfer-News Fußball

Niclas Füllkrug: Wechsel nach Italien rückt näher

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 13:58 Uhr
  • SID

Steht für Nationalstürmer Niclas Füllkrug ein Winterwechsel an? Laut Medienberichten befindet sich sein Verein West Ham in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem AC Mailand.

Der Wechsel von Nationalspieler Niclas Füllkrug zum italienischen Spitzenklub AC Mailand rückt offenbar näher.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sollen sich die Gespräche zwischen Milan und Füllkrugs aktuellem Verein West Ham United in einer fortgeschrittenen Phase befinden.

Bei den Verhandlungen, die der ehemalige Bundesliga-Spieler Igli Tare als Sportdirektor für den italienischen Traditionsklub führt, stehe demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum. Der Transfer könnte bereits in der Winterpause über die Bühne gehen.

Füllkrug: Keine erfolgreiche Zeit bei West Ham

Aktuell erlebt Füllkrug bei West Ham keine erfolgreiche Phase, er soll nun offen für einen Transfer nach Italien im Januar sein. Der 32 Jahre alte Stürmer erzielte bislang in 29 Pflichtspielen lediglich drei Tore. Zudem war er zuletzt durch einen Muskelbündelriss ausgebremst worden.

Für Milan läuft es sportlich gerade gut. Im Rennen um die Meisterschaft liegt der Topklub aus der Lombardei in der Serie A derzeit mit 32 Punkten auf Rang zwei - nur ein Zähler fehlt auf den Spitzenreiter und Stadtrivalen Inter Mailand. West Ham spielt hingegen in der Premier League als Tabellen-18. gegen den Abstieg. Mit dem Wechsel könnte Füllkrug seine Chancen auf eine Nominierung zur Weltmeisterschaft 2026 wahren.

