Steht für Nationalstürmer Niclas Füllkrug ein Winterwechsel an? Laut Medienberichten befindet sich sein Verein West Ham in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem AC Mailand.

Der Wechsel von Nationalspieler Niclas Füllkrug zum italienischen Spitzenklub AC Mailand rückt offenbar näher.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sollen sich die Gespräche zwischen Milan und Füllkrugs aktuellem Verein West Ham United in einer fortgeschrittenen Phase befinden.

Bei den Verhandlungen, die der ehemalige Bundesliga-Spieler Igli Tare als Sportdirektor für den italienischen Traditionsklub führt, stehe demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum. Der Transfer könnte bereits in der Winterpause über die Bühne gehen.