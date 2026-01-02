- Anzeige -
Fußball

Niclas Füllkrug wechselt zur AC Mailand - Transfer offiziell perfekt

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 10:59 Uhr
  • SID
© AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Der Wechsel von Niclas Füllkrug zur AC Mailand ist offiziell perfekt. Der 32-Jährige schließt sich den Rossoneri bis Saisonende an.

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt zum Traditionsklub AC Mailand. Der 19-malige italienische Meister leiht den 32 Jahre alten Torjäger zunächst bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten West Ham United aus. Das gab die Serie A am Freitag noch vor den Vereinen bekannt.

Milan sicherte sich zudem dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Ob Füllkrug für das Spiel am Abend bei Cagliari Calcio schon im Kader steht, war zunächst noch offen. In den vergangenen Tagen hatte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber trainiert.

Füllkrug bei West Ham zuletzt ohne Chance

Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die "Hammers" kommt Füllkrug auf lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen.

Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt "mehr Spielpraxis" für den Fan-Liebling gefordert.

