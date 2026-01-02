Der Wechsel von Niclas Füllkrug zur AC Mailand ist offiziell perfekt. Der 32-Jährige schließt sich den Rossoneri bis Saisonende an.

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt zum Traditionsklub AC Mailand. Der 19-malige italienische Meister leiht den 32 Jahre alten Torjäger zunächst bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten West Ham United aus. Das gab die Serie A am Freitag noch vor den Vereinen bekannt.

Milan sicherte sich zudem dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Ob Füllkrug für das Spiel am Abend bei Cagliari Calcio schon im Kader steht, war zunächst noch offen. In den vergangenen Tagen hatte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber trainiert.