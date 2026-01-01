AC Mailand: DFB-Stürmer Niclas Füllkrug im Wettlauf gegen die Bürokratie

Der Transfer von Niclas Füllkrug zum AC Mailand ist zwar noch nicht offiziell, aber nur eine Frage der Zeit. Was die Verkündung hinauszögert: Bürokratie.

Am liebsten würde Niclas Füllkrug seine neue Mannschaft schon am Freitagabend zum Sieg schießen - vorausgesetzt natürlich, er gewinnt vorab das bürokratische Duell.

Bereits seit Tagen scheint der Wechsel des 32 Jahre alten Stürmers zum italienischen Topklub AC Mailand nur noch Formsache zu sein, das schnelle Debüt für den Tabellenzweiten der Serie A wird aber zum Wettlauf gegen die Zeit.

Bis Freitagnachmittag 16.00 Uhr müssen die Mailänder die Vertragspapiere für den Offensivspieler eingereicht haben - dann darf der 24-malige deutsche Nationalspieler mit dem Rest der Mannschaft nach Sardinien reisen, um sich mit einem Sieg gegen den Tabellenelften Cagliari Calcio zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Serie A zu sichern.