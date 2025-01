Serie A: AS Rom und Mats Hummels feiern späten Ausgleich

Ex-Weltmeister Mats Hummels und AS Rom gehören in der Serie A zu den Mannschaften der Stunde.

Schon ohne ihren zu Beginn der Schlussphase ausgewechselten Abwehrchef Hummels kamen die Hauptstädter durch einem Foulelfmeter von Artem Dowbyk (90.+8) in der letzten Aktion der Nachspielzeit zum Punktgewinn. Dennoch rangiert Rom weiterhin nur in der unteren Tabellenhälfte.

Serie A: Neapel weiter an der Spitze

Die Gäste durfte nach zuletzt sieben Punkten aus ihren drei vorangegangenen Ligaspielen schon zuvor kurzzeitig auf eine Fortsetzung ihrer Erfolgsserie hoffen. Doch nur kurz nach der Führung durch Alexis Saelemaekers (58.) drehten die Hausherren das Match binnen vier Minuten durch Treffer von Thijs Dallinga (61.) und Lewis Ferguson (65., Foulelfmeter) vorübergehend zu ihren Gunsten, ehe Dowbyk nach Videobeweis für den Endstand sorgte.

Inter hatte sich zuvor nach dem Supercup-Ausflug nach Saudi-Arabien erfolgreich in der Meisterschaft zurückgemeldet. In ihrem ersten Punktspiel nach dem Jahreswechsel siegten die Lombarden bei Abstiegskandidat FC Venedig 1:0 (1:0). Durch den sechsten Liga-Erfolg nach dem entscheidenden Treffer von Matteo Darmian (16.) nacheinander zog Inter an Atalanta Bergamo auf den zweiten Platz vor.

Spitzenreiter Neapel rangiert nach seinem 2:0 (1:0) gegen Hellas Verona weiter vier Punkte vor Inter. Maland hat allerdings noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.