Das Hinspiel Anfang des Monats war ebenfalls im Giuseppe-Meazza-Stadion 1:1 geendet. Inter blieb damit auch fünften Derby della Madonnina in dieser Saison glücklos: Neben dem Pokal trafen die Rivalen auch in der Liga (1:1/1:2) und im Endspiel der Supercoppa (2:3) aufeinander.

Der ehemalige Frankfurter Luka Jovic (36./49.) per Doppelpack und Tijjani Reijnders (85.) trafen am Mittwochabend für die Rossoneri, die ihren sechsten Coppa-Triumph und den ersten seit 2003 vor Augen haben.

AC Mailand beendet die Triple-Träume von Inter und zieht ins Pokalfinale in Italien ein. Der Gegner wird am Donnerstag ermittelt

Inter hat weiterhin zwei Titelchancen für diese Saison

Im Pokal-Finale am 14. Mai in Rom wartet entweder der Traditionsverein FC Bologna oder der FC Empoli auf die AC. Das Hinspiel ging deutlich an Bologna (3:0), das Rückspiel findet am Donnerstag (21.00 Uhr) statt.

Inter, das in der Vorwoche im Viertelfinale der Champions League den deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeschaltet hatte, bleiben nun noch zwei Titelchancen. Im Halbfinale der Königsklasse (30. April und 6. Mai) wartet der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick.

In der Liga liegt Inter fünf Spieltage vor dem Saisonende punktgleich mit der SSC Neapel an der Spitze. Sollten beide Teams auch am Saisonende punktgleich sein, wird der Titel durch ein Entscheidungsspiel ermittelt.