Mats Hummels: Wirbel um Instagram-Post wird vom Weltmeister aufgeklärt

Offenbar versteckte sich dahinter aber auch Kritik an seinen geringen Einsatzzeiten in den vergangenen Wochen. Wie der Corriere dello Sport nun berichtet, haben das Klubmanagement und Trainer Claudio Ranieri ihm dies verübelt.

Auf der Social-Media-Plattform zeigte sich der 36-Jährige am Montag gut gelaunt als Tourist vor einer römischen Brücke und in einem Restaurant.

Mats Hummels hat mit einem Post auf Instagram offenbar für Ärger beim italienischen Fußball-Traditionsklub AS Rom gesorgt.

Die Beziehungen zwischen Verein und Spieler seien inzwischen angespannt. Eine Verlängerung über den bis zum 30. Juni laufenden Vertrag hinaus sei auszuschließen. "Der Abschied rückt näher", kommentierte das Blatt.

Mats Hummels hat mit Unverständnis auf den Wirbel um seinen humorvoll gemeinten Instagram-Post vom Montag reagiert. "Verrückt, dass jemand sagt, es sei Kritik an Herrn Ranieri, den ich so sehr schätze und respektiere. Wow", schrieb der 36-Jährige Roma-Profi in seiner Story.