Mats Hummels und AS Rom seit zehn Ligaspielen unbesiegt - Fans feiern Weltmeister nach Pre-Assist

Mats Hummels kommt mit seinen Römern immer näher an die Plätze für das internationale Geschäft - dank einer beeindruckenden Serie. Fans feiern den Deutschen derweil für eine geniale Aktion.

Mats Hummels und die AS Rom haben ihre Erfolgsserie in der italienischen Serie A fortgeführt. Zum Abschluss des 26. Spieltag siegte das Team von Trainer Claudio Ranieri mit 4:0 (2:0) gegen Schlusslicht AC Monza und blieb damit im zehnten Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

Eine Spitzenposition belegen die Römer trotz seiner Serie nicht. Zwei Punkte hinter dem internationalen Geschäft befindet sich Rom auf Platz neun.

Mats Hummels kehrte nach einer Pause im Play-off-Rückspiel der Europa League gegen den FC Porto (3:2) wieder in die Startelf zurück. In der Defensive erlebte der Weltmeister von 2014 einen ruhigen Abend im Stadio Olimpico.

Stattdessen sorgte Hummels offensiv für ein Highlight. Der Deutsche leitete den dritten Trefferd der Römer schließlich sehenswert ein. Als Hummels den Ball vor der Mittellinie bekam, schüttelte er einen Gegenspieler ab, spielte einen Doppelpass und setzte sich erneut gegen einen Monza-Akteur durch.

Anschließend spielte er den Ball auf Mitspieler Bryan Cristante, der daraufhin Torschütze Angelino in Szene setzte.

Die Roma-Fans feierten Hummels für diese Aktion. "Die Arbeit von Mats Hummels vor dem Tor!", schrieb ein X-User, während ein anderer die technischen Fähigkeiten des Verteidigers lobte.