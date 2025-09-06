Der frühere Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane wird als möglicher neuer Trainer bei Fenerbahce Istanbul gehandelt.

Nachdem Fenerbahce Istanbul in der Qualifikation zur Ligaphase der Champions League scheiterte, trennte sich der türkische Topklub von Star-Trainer Jose Mourinho.

Nun berichtet die Zeitung "Sabah", dass "Fener" mit dem ehemaligen Real-Coach Zinedine Zidane als möglichem Mourinho-Nachfolger verhandelt. Demnach habe sich Fenerbahces Präsident Ali Koc erneut für einen ausländischen Trainer ausgesprochen.

Nachdem Fenerbahce zuvor den früheren italienischen Nationaltrainer Luciano Spalletti kontaktiert habe, von diesem aber eine Absage erhielt, soll der türkische Klub mit Zidane in Kontakt getreten sein.

Mittlerweile habe der Franzose, der mit Real Madrid drei Mal nacheinander die Champions League gewann, dem Bericht nach grünes Licht für ein Engagement am Bosporus gegeben, nun stehen demnach Verhandlungen über die Vertragsdetails an.