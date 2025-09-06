Süper Lig
Fenerbahce Istanbul: Verhandlungen mit Star-Trainer Zinedine Zidane nach Rauswurf von Jose Mourinho?
- Veröffentlicht: 06.09.2025
- 19:02 Uhr
- ran.de
Der frühere Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane wird als möglicher neuer Trainer bei Fenerbahce Istanbul gehandelt.
Nachdem Fenerbahce Istanbul in der Qualifikation zur Ligaphase der Champions League scheiterte, trennte sich der türkische Topklub von Star-Trainer Jose Mourinho.
Nun berichtet die Zeitung "Sabah", dass "Fener" mit dem ehemaligen Real-Coach Zinedine Zidane als möglichem Mourinho-Nachfolger verhandelt. Demnach habe sich Fenerbahces Präsident Ali Koc erneut für einen ausländischen Trainer ausgesprochen.
Nachdem Fenerbahce zuvor den früheren italienischen Nationaltrainer Luciano Spalletti kontaktiert habe, von diesem aber eine Absage erhielt, soll der türkische Klub mit Zidane in Kontakt getreten sein.
Mittlerweile habe der Franzose, der mit Real Madrid drei Mal nacheinander die Champions League gewann, dem Bericht nach grünes Licht für ein Engagement am Bosporus gegeben, nun stehen demnach Verhandlungen über die Vertragsdetails an.
Das Wichtigste zur Süper Lig in Kürze
Fenerbahce: Auch Tedesco wurde wohl kontaktiert
Vor der Kontaktaufnahme mit Zidane wandte sich Fenerbahces Sportdirektor Devin Özek wohl auch schon an Ex-Tottenham-Coach Ange Postecoglou und auch an den früheren Schalke- und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco.
Als einzig verbliebener türkischer Trainer-Kandidat wird derweil laut "Sabah" weiterhin Ismail Kartal gehandelt. Demnach gab es Ende August schon ein Treffen zwischen Kartal und Fenerbahces Vizepräsident Hamdi Akin. Der 64-jährige Kartal coachte Fenerbahce zuletzt in der Saison 2023/24 in seiner bereits dritten Amtszeit beim Klub.
Mourinho wurde derweil Ende August nach der 0:1-Niederlage im Rückspiel der Champions-League-Playoffs bei Benfica Lissabon nach ziemlich genau 13 Monaten im Amt gefeuert. Die Vorsaison beendete Mourinho mit "Fener" auf Platz 2 hinter Galatasaray Istanbul.