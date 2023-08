Nach Supercup-Sieg - Max Eberl: "Haben Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt"

Anzeige

Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl sieht RB nach dem 3:0-Sieg im Supercup beim FC Bayern für die kommende Saison gerüstet.

Mit einer starken Leistung ist RB Leipzig in die neue Spielzeit gestartet. Der amtierende DFB-Pokalsieger schlug den FC Bayern München mit 3:0 im Supercup - sehr zu Freude von Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl.

"Wir haben jetzt in kurzer Zeit zwei Pokale gewonnen, das ist erst mal ein Ausdruck. Das zeigt, was wir uns erarbeitet haben. Wir haben die Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt: Okay, mit denen ist zu rechnen", sagte Eberl nach dem Sieg beim deutschen Rekordmeister.

Er warnte aber auch vor dem Bundesligastart am Samstag (15.30 Uhr/im Liveticker) bei Bayer Leverkusen. "Das ist ein Champions-League-Anwärter. Das wird ein kompliziertes Spiel. Aber so ein Sieg kann viel Selbstvertrauen geben", so Eberl.